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Арман Татоян: это очевидная преступная угроза в отношении всего населения (News.am)

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Армянский солдат на линии фронта в Тавушской области Армении
Армянский солдат на линии фронта в Тавушской области Армении.
Источник изображения: © AP Photo, Armenian Defense Ministry Press Service/PanPhoto via AP

В Армении с тревогой восприняли заявление минобороны Азербайджана о том, что азербайджанские вооруженные силы способны нанести удар по Мецаморской атомной электростанции. В Ереване это высказывание назвали преступной угрозой в отношении всего населения Армении.

Это очевидная преступная угроза в отношении всего населения Армении. Об этом на своей странице Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян, комментируя заявление минобороны Азербайджана о готовности нанести удар по Мецаморской атомной электростанции.

"Подобное заявление - очевидное намерение совершить военное преступление. Это может привести к гуманитарной катастрофе не только в Армении, но и во всем регионе. Эта угроза - террор мирного населения. Она попирает основные принципы международного гуманитарного права. Такие намерения вредят международной системе прав человека и гуманитарной защиты.

Защитник по правам человека в Армении призывает международные структуры обратить внимание на это заявление, направленное на террор гражданского населения и подрыв международной системы прав человека и гуманитарной защиты.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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