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США показали работу системы наведения UH-60 Black Hawk

Разделы: Авиация
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Вертолёт UH-60 Black Hawk
Вертолёт UH-60 Black Hawk.
Источник изображения: lockheedmartin.com

В Twitter появился ролик, выложенный американским CCDC Aviation & Missile Center, который демонстрирует работу автономной системы наведения и контроля полета вертолета UH-60 Black Hawk.


В подписи к видео отмечается, что система, созданная в рамках программы Degraded Visual Environment Mitigation, помогает летательному аппарату действовать при любых погодных условиях. Для сравнения в ролике показаны реальная ситуация за бортом вертолета и соответствующая картинка, демонстрируемая системой на мониторе.

В марте 2019 года на аэродроме в Уэст-Пальм-Бич состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant, создаваемого в рамках программы Future Vertical Lift, предполагающей обновление парка американских военных вертолетов после 2030 года.

В июне 2018 года The Drive, ссылаясь на Управление генерального инспектора Пентагона, сообщило, что последнее признало американские вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»), поставляемые в Афганистан, менее работоспособными и более сложными в эксплуатации, чем российские Ми-17 («Бедро», по классификации НАТО).

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
UH-60
Ми-17
Компании
Boeing
Sikorsky Aircraft
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