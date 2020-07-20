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Военное обозрение

Китайская пресса: Польша сама втягивает себя в бурю противостояния США и России

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Источник изображения: Фейсбук/армия США в Европе

В китайской прессе реагируют на польское предложение к США о размещении существенной части выводимого из Германии американского военного контингента. Рупор Компартии Китая газета «Жэньмин жибао» пишет о том, что такое приглашение лишь накаляет обстановку на Европейском континенте.

По словам китайского автора, даже частичный вывод войск США из Германии мог бы привести к определённой разрядке, в первую очередь между НАТО и Россией. При этом польская позиция фактически перечёркивает саму такую возможность.

В китайской газете рассматриваются и исторические аспекты польско-российских отношений. Автор рассказывает о том, конфликт между государствами имеет глубокие исторические корни.

Из материала:

Россия и Польша сегодня почти непримиримы. Именно это сегодня и является основной причиной польского призыва к Вашингтону о вводе в страну того военного контингента, которые США выводят из Германии. Польша считает, что может воспользоваться увеличением американского военного присутствия для борьбы с Россией.

Далее автор констатирует, что США, по большому счёту, таким раскладом и польской позицией довольны. Во-первых, им нужен очередной антироссийский «таран». Во-вторых, польские налогоплательщики могут за кредиты от ЕС обеспечить содержание тысяч американских военнослужащих.

В «Жэньмин жибао» говорится о том, что в такой ситуации Польша может стать «полем битвы» между США и Россией в Европе.

В статье отмечается, что как только США перебросят новые силы в Польшу, Россия даст ответ в виде размещения вооружений у европейских границ. По словам китайского автора, в такой ситуации для Польши вообще не может быть речи о дальнейшем мирном развитии.

Из материала:

Польша сама втягивает себя в бурю противостояния США и России.

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