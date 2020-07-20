В Израиле объявлено о создании пограничных войск ЦАХАЛ

Источник изображения: Фейсбук/Армия обороны Израиля

Израильская пресса сообщает о решении, которое принято командованием сил обороны страны. Отмечается, что решение касается формирования в Израиле пограничных войск, входящих в структуры ЦАХАЛ. В пограничные войска выделяются подразделения из состава сухопутных – те, которые будут заняты непосредственно охраной государственной границы Израиля.

На военной базе «Офер» было озвучено имя первого командующего погранвойсками Израиля. Командующим стал бригадный генерал Амир Эбштейн, который ранее возглавлял службу так называемой полевой разведки.

Объявлен и состав израильских пограничных войск. Это батальоны лёгкой пехоты: «Арайот а-Ярден», «Бардалас», «Каракаль» и «Левиэй а-Бекаа». Они будут размещаться на границах с Палестиной, Египтом, Ливаном и Иорданией. О границе с Сирией при этом не упоминается.

В СМИ Израиля сообщают о том, что в состав пограничных войск войдут и танковые подразделения. На данный момент воплощается проект по созданию танковых экипажей, состоящих полностью из военнослужащих женского пола.

Эксперты отмечают, что создание пограничных войск Израиля может быть связано с готовностью страны к аннексии долины Иордана, которую уже поддержали в США, но не поддерживают во многих других странах мира.