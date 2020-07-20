Гиперзвуковую «супер-пупер» ракету Трампа примут на вооружение не ранее 2023 года

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В министерстве обороны США представили некоторые подробности о ракете, которую президент Дональд Трамп обозначил как «супер-пупер» (super duper). Речь идёт о гиперзвуковой ракете, испытания которой начаты в Соединённых Штатах Америки. Напомним, что Трамп в ходе своего выступления, сначала заявил, что ракета летит в 17 быстрее скорости звука, а затем, запутавшись, объявил, что «в 17 раз быстрее самой быстрой на сегодняшний день ракеты».

Чиновники Пентагона, как сообщает CNN, рассказали о том, что в США действительно проводятся испытания гиперзвуковой ракеты. Отмечено, что лётные испытания этого новейшего оружия в США проводились в марте. Тесты характеризуются как успешные. На одном из участков траектории (над Тихим океаном) «супер-пупер» ракета развила скорость до 17 М, о чём и пытался сообщить общественности Трамп.

При этом отмечается, что испытания продлятся ещё как минимум 2 года. Добавлено, что гиперзвуковая ракета вряд ли окажется на вооружении армии США ранее 2023 года.

Нужно отметить, что в США пытаются реализовать программу, по которой собираются «догнать» Россию и Китай в сфере разработок гиперзвукового оружия. Это притом, что ещё пару лет назад в Вашингтоне заявляли, что «никакого гиперзвукового оружия у России нет» и что заявления Владимира Путина по этому поводу «являются блефом».