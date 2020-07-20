В США комментируют снимки Су-24 в Ливии, стоящих вне укреплённых ангаров

Источник изображения: Planet Labs

На спутниковых снимках Planet Labs появились новые изображения фронтовых бомбардировщиков Су-24 в Ливии. В американской прессе комментируют эти снимки. Эти фотографии датированы 13 июля. Бомбардировщики вместе с другими боевыми самолётами находятся на авиабазе Эль-Джуфра.

Военный эксперт Джозеф Тревитик из The War Zone пишет о том, что нахождение Су-24 вне специальных укреплённых ангаров для самолётов говорит о том, что эти бомбардировщики используются силами маршала Халифы Хафтара.

В США, комментируя снимки, заявляют о том, что использование фронтовых бомбардировщиков свидетельствует об «усилении авиационной составляющей в ливийском вооружённом конфликте».

Источник изображения: Planet Labs

Фото Planet Labs

Ранее Африканское военное командование США заявило, что якобы Россия перебросила несколько Су-24, МиГ-29 и даже МиГ-23 в Ливию с авиабазы «Хмеймим» в Сирии, где самолёты «предварительно перекрасила».

В американских СМИ пишут о том, что «российские боевые самолёты выступают в качестве фактора сдерживания турецкого военного присутствия на территории Ливии».

Напомним, что силы правительства национального согласия Ливии, поддерживаемые Анкарой, несколько недель назад остановились на линии Сирт – Эль-Джуфра после длительного успешного продвижения. Одним из факторов приостановки продвижения на восток Ливии стала позиция соседнего Египта, президент которого пригрозил силам ПНС вводом армии в Ливию в случае перехода теми через упомянутую линию в районе Сирта.