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ТАСС

Российские военные раздали продовольственные наборы в двух населенных пунктах Сирии

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Российские военные раздают продовольственные наборы в Сирии
Российские военные раздают продовольственные наборы в Сирии.
Источник изображения: ТАСС/Сергей Новиков

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отметили, что ходе акций в провинциях Алеппо и Эль-Хасака российские военные раздали более трех с половиной тонн продуктов

ХАРДЕТНИН /Сирия/, 17 июля. /ТАСС/. Российские представители Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) передали продовольственные наборы жителям деревни Хардетнин в провинции Алеппо, а также населенного пункта Хбара Сегира в провинции Эль-Хасака. Об этом сообщил журналистам представитель ЦПВС Максим Солоха.

"Сегодня мы раздали продовольственные наборы нуждающимся. Мы также проводим работу по мониторингу и оказанию содействия в восстановлении социальной инфраструктуры. В частности, здесь проблемы есть с водоснабжением. И мы будем ходатайствовать перед губернатором провинции, чтобы здесь как можно скорее восстановили подачу воды", - сказал он.

Акция прошла на центральной улице деревни, куда приехали грузовики с российской символикой. Колонну приветствовали местные жители, заранее собравшиеся на месте раздачи.

"Вы даже представить не можете, как мы ждем каждый ваш приезд. Большую семью прокормить сложно. И эти продукты помогут нам продержаться. Видите, как много народу собралось. У каждого в семье старики, дети. И все они, все мы благодарны России за помощь", - рассказала журналистам местная жительница Дарина, у которой в семье семь человек.

В деревне Хардетнин живет около 200 семей, большинство из них нуждаются в помощи, так как многие пока не могут найти работу и прокормить семьи. Однако, как заверяет глава поселения, жизнь в деревне при помощи российских военных налаживается, с каждым днем возвращаются люди, которые вынуждены были уехать во время войны.

"Помощь России только доказывает, что мы на правильном пути, на пути к миру. Мы справились с боевиками и не остались брошенными на произвол судьбы. Здесь, в нашем селе, все понимают, что именно ваша страна - наша опора сегодня. Спасибо России", - сказал после гуманитарной акции глава местной администрации Мохамед Алмин.

В провинции Эль-Хасака

В поселении Хбара Сегира провинции Эль-Хасака местные жители также тепло встречают россиян. "Мы здесь в своем селе прекрасно понимаем, что эта гуманитарная помощь, эти продукты, которые вы нам сегодня привезли, - лишь малая часть той поддержки, которую Россия оказывает попавшей в беду Сирии. Именно благодаря России эта беда теперь позади", - рассказал директор местной школы Мугиб Варха.

В продуктовых наборах все самое необходимое: рис, мука, сахар, чай и сгущенное молоко. В ходе двух акций российские военные раздали более трех с половиной тонн продуктов.

За время конфликта в Сирии российские военные провели более 2,4 тыс. акций по раздаче продуктовых наборов, гражданам Сирии передано более 4 тыс. тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.

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