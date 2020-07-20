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Военное обозрение

Корабельные двигатели от немецкой компании MTU массово выходят из строя

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Источник изображения: topwar.ru

Двигатели скоростных патрульных катеров, недавно модернизированных в интересах южнокорейского флота, массово выходят из строя.

Ранее в текущем году произошла поломка головки блока цилиндров двигателя патрульного ракетного катера класса «Гумдоксури-Б» среднего радиуса действия, имеющего вес 230 тонн. Вскоре после этого данная проблема была обнаружена на трех других катерах этого типа.

Государственное агентство по закупкам вооружений в четверг заявило, что изъяны, допущенные в конструкции силовой установки, могут являться возможной причиной поломки. Следователи также выясняют, не могли ли попадание морской воды и перевозка чрезмерно тяжелых грузов привести к неисправности двигателя.

Есть подозрение, что причиной поломки двигателя является попадание морской воды, но мы должны подтвердить точную причину неисправности после изучения конструкции, чтобы убедиться, действительно ли она вызывает проблему

- заявили в военном ведомстве страны.

Катера класса «Гумдоксури» имеют комбинированную дизель-газотурбинную энергетическую установку (CODAG). Она представлена двумя дизельными двигателями и корабельными газовыми турбинами General Electric LM500. Силовые установки были поставлены немецкой компанией Motoren und Turbinen-Union (MTU) и рассчитаны примерно на 5600 л.с.

Ранее, до введения санкций в 2014 году, данное предприятие отрабатывало заказы российского военного судостроения. Его силовыми установками оснащались различные типы кораблей – как катера, так и корветы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Южная Корея
Компании
General Electric
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