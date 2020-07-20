Фантастический советский "танк будущего" с ГТД и двумя 152-мм пушками

Источник изображения: btvt.info

Известно, что в ФР, в 70-е годы работали над проектом перспективного танка. Для этого были созданы опытные образцы, получившие общее обозначение VT1. Первый был вооружен двумя 105-мм нарезными пушками, второй - 120-мм гладкоствольными орудиями, которые монтировались в невращающихся рубках.

На них были установлены форсированные до 2000 л. с. и 2200 л.с. дизельные двигатели. Испытания проводились до 1976 года. Потом из-за выявленных многочисленных недостатков проект прикрыли. Однако о нем вспомнили уже в 80-е годы.

Своеобразным ответом на изыскания немцев стал харьковский Объект 490 "Тополь". Во вращающейся башне планировали также установить два орудия, при этом не исключалось, что их калибр может достигать 152 мм.

Подвеска должна была быть регулируемой гидропневматической. На сайте btvt.info упоминалось интересная подробность, что при ведении залпового огня сразу из двух пушек для придания танку устойчивости задние направляющие колеса опускались.

Источник изображения: btvt.info

Экипаж из двух человек предполагалось разместить в находящейся в корме изолированной капсуле, над которой монтировалась небольшая башенка с 23-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом.

В качестве двигателя использовали бы 1250-сильный газотурбинный, от танка Т-80.

Несмотря на ряд интересных и смелых решений, "Тополь" остался лишь в виде предварительных проработок и не появился в качестве реальной машины.

Лев Романов