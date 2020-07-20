NASA перенесло запуск орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" на октябрь 2021 года

Запуск отложили из-за пандемии и технических трудностей

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Запуск орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" отложен до 31 октября 2021 года из-за пандемии коронавируса и технических трудностей. Об этом сообщило в четверг Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

"NASA теперь рассчитывает, что датой запуска телескопа "Джеймс Уэбб" из Французской Гвианы будет 31 октября 2021 года. Причиной этого является влияние продолжающейся пандемии коронавируса, а также технические трудности", - говорится в заявлении на сайте американского космического ведомства.

Ранее замдиректора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен сообщал, что запуск телескопа "Джеймс Уэбб", запланированный на 30 марта 2021 года, будет перенесен на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Конкретная дата тогда не называлась.

Орбитальный телескоп, названный в честь Джеймса Уэбба, руководителя программы "Аполлон", позволившей человеку побывать на Луне, должен заменить космическую обсерваторию "Хаббл". Его предполагается вывести в точку Лагранжа, находящуюся на расстоянии примерно 1,6 млн км от Земли. Этот аппарат стал плодом сотрудничества между NASA, Канадским космическим агентством и Европейским космическим агентством.

На "Джеймсе Уэббе" будет установлено зеркало диаметром 6,5 м, составленное из 18 секций. Каждая из них имеет форму равностороннего шестиугольника и весит около 40 кг. Для их изготовления был выбран бериллий - материал, устойчивый к сверхнизким температурам. Новый телескоп предназначен для изучения древнейших во Вселенной звезд и галактик, сформировавшихся после Большого взрыва, а также поиска потенциально пригодных для жизни планет.