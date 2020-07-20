Что на самом деле стоит за решением США выйти из Договора по открытому небу

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков объяснил позицию, которая занимает Россия в связи с решением администрации президента США выйти из Договора по открытому небу. Эти разъяснения напрямую связаны с обнародованном на этой неделе комментарием МИД РФ относительно конференции государств - участников ДОН. Там, напомним, было сказано, что наша страна предпримет ответные меры, если ее права как участника Договора будут пытаться ограничить.

По мнению Рыжкова, обстановка вокруг этих соглашений существенно обострилась. В первую очередь, это связано с деструктивными действиями США. "Декларируя важность контроля над вооружениями, на деле нынешняя администрация США настойчиво работает на слом сложившейся системы международной безопасности. Вашингтон последовательно выходит из любых международных соглашений, хоть как-то ограничивающих его деятельность", - отметил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности в интервью "Красной звезде".

Он пояснил, что это касается и международных договоров в сфере контроля над вооружениями. Первым был Договор по ПРО. "Не так давно американцы вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Теперь они взялись за Договор по открытому небу. Известно, что за любыми действиями американской администрации на внешнем контуре всегда просматриваются две стратегические цели: обеспечение доминирования США и финансовые интересы", - подчеркнул Рыжков.

В качестве примера он сослался на такой факт. Сразу после выхода США из Договора по ПРО американцы развернули масштабные работы по созданию стратегической системы противоракетной обороны. На ее создание уже потрачены сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков. А с появлением гиперзвуковых ракетных систем американский ВПК потребует новых сотен миллиардов долларов для доведения возможностей созданной системы до приемлемого уровня эффективности. А это как раз и требуется американским промышленникам, сделал вывод российский эксперт.

Он также напомнил, что уже через несколько дней после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности американцы провели лётные испытания ракеты, которая по своим характеристикам подпадала под запреты этого соглашения. "Очевидно, что работы по созданию запрещенных договором ракет неправомочно проводились американским ВПК еще задолго до выхода США из соглашения", - сделал вывод Рыжков.

Теперь что касается Договора по открытому небу. Еще 22 мая этого года Вашингтон заявил о том, что через шесть месяцев США выйдут из этого соглашения. В качестве предлога был использован тезис о якобы имевших место нарушениях России. Это заявление американского правительства не нашло широкой поддержки даже в самих Соединенных Штатах.

Что США выдвигает в качестве основных поводов при обосновании выхода из Договора? По оценке Рыжкова, таких позиций три. Прежде всего, США и их союзники считают незаконным тот факт, что Россия ввела лимит в 500 км в отношении полетов над Калининградской областью. Не секрет, что этот регион представляет особый интерес для США и НАТО, считающих, что в последние годы РФ якобы заметно активизировала там свою военную деятельность. "Наша страна была вынуждена пойти на разрешенную договором меру после того, как ряд западных стран, прежде всего Польша, своими хаотичными полетами в рамках договора создали такие условия, которые приводили к необходимости на длительное время перекрывать всё регулярное гражданское и коммерческое воздушное движение в регионе", - объяснил Рыжков.

Между тем, известно, что в ходе совместного наблюдательного полета США, Латвии и Литвы, проведенного с 18 по 21 февраля этого года, Россия не стала препятствовать воздушной инспекции Калининградской области, хотя ее дальность пусть и незначительно, но превышала установленное ограничение параметр в 500 км. Тем самым, по мнению Рыжкова, наша страна подтвердила готовность к поиску компромисса по вопросу о максимальной наблюдательных полетов над этим регионом РФ.

Далее. Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ не сомневается, что разногласие по ДОН носит политический характер. США и их союзники считают нарушением договора тот факт, что Россия отказывает иностранным государствам в проведении полетов в десятикилометровой полосе вдоль границы с Абхазией и Южной Осетией. Мы же опираемся на пункт договора, согласно которому, цитируем, "полеты проводятся не ближе 10 км от границы государства, не являющегося его участником". При этом Россия признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а Тбилиси, Вашингтон и другие члены НАТО нет.

Но и по этому вопросу Россия выразила готовность разрешить ситуацию. "Мы предлагаем разрешить полеты в 10 км зоне в случае, если Грузия позволит инспекторам из России совершить облеты ее территории. Но официальный Тбилиси, заручившись поддержкой США и Великобритании, продолжает блокировать предложение России", - отметил Рыжков.

Наконец, в прошлом году у Вашингтон высказал еще одну претензию к Москве. Спорный инцидент произошел в сентябре во время стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", в котором участвовали и представители стран-членов ОДКБ, Китая, Индии и Пакистана. Как раз в это время США запросили разрешение в рамках ДОН выполнить облет района маневров. Из соображений безопасности Россия была вынуждена ограничить вторую часть американского наблюдательного рейда, совпадающую с активной фазой учения, где были задействованы боевая и транспортная авиация.

"Американским инспекторам предлагались различные варианты выхода из ситуации: например, совершить вторую часть миссии в другой день и при этом увеличить общее время наблюдения (обычно ограниченного 96 часами). Однако наши предложения были проигнорированы, и в итоге Вашингтон обвинил Москву в очередном "грубом нарушении" договора", - объяснил Рыжков.

На самом деле, претензий к американцам у нас значительно больше. О них представители РФ рассказали 6 июля на конференции в рамках ОБСЕ, посвященной обсуждению последствий выхода США из Договора. Приведенные в докладе факты свидетельствовали, что представление о США как государстве-участнике, которое добросовестно выполняет договор об открытом небе, не соответствует действительности. "Мы напомнили американской стороне, в частности, об имевших место недопуске российского самолета наблюдения на территорию США, запрете наблюдения островных территорий, установлении такого режима полетов российского самолета, когда экипаж работает 14-18 часов. С нашими претензиями к США по ДОН можно ознакомиться на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ", - подчеркнул Рыжков.

По собственному опыту он знает, что при реализации договоров в сфере контроля над вооружениями имеют место разного рода спорные ситуации как правового, так и технического характера. А в реализации ДОН участвуют 34 государства, и у каждого есть свое понимание тех или иных положений договора. Но эти вопросы обычно спокойно решаются в рамках консультативной комиссии.

Все это говорит о том, что действительные причины выхода США из ДОН не те, которые декларируются американцами. Для этого есть как минимум две причины. Первая, как считает Рыжков, связана с желанием американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и др.), и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы.

Вторая причина - это нежелание США допустить инспекции своей территории. "Нужно напомнить, что обстановка вокруг ДОН стала ухудшаться с сентября 2013 года. Тогда в ходе освидетельствования российских самолетов наблюдения Ан-30Б с цифровой аппаратурой наблюдения были предприняты первые попытки американцев ограничить Российскую Федерацию, - рассказал эксперт. - В частности, в 2013 году во время проведения международного освидетельствования цифровой аппаратуры представители Соединенных Штатов - единственного из государств-участников - отказались подписывать отчет о допуске нашего самолета к выполнению полетов по договору, ссылаясь на указания из Вашингтона. При этом американцы даже не удосужились найти какой-нибудь предлог для оправдания своих действий. И только спустя восемь месяцев они были вынуждены признать итоги освидетельствования".

Между тем, преимущества России в получении информации значительно возросли и стали очевидны. И в США неоднозначно отнеслись к планам нашей страны модернизировать свой авиапарк в рамках ДОН. Уже тогда несколько конгрессменов от демократической и республиканской партий обратились к тогдашнему американскому президенту Бараку Обаме с призывом - "не дать русским исследовать территорию США при помощи нового шпионского оборудования". Авторы обращения однозначно давали понять: в интересах США было бы вообще рассмотреть вопрос о выходе из соглашения.

Как говорилось в то время в американских СМИ, против выдачи России разрешения на использование новейшей аппаратуры выступали, помимо законодателей, и спецслужбы США. Однако госдепу удалось разъяснить, что в соответствии с Договором по открытому небу Россия имеет право модернизировать камеры. Словом, убедить руководство своей страны в важности соблюдения этого многостороннего соглашения.

Еще больше ситуация обострилась после успешной международной сертификации российских самолетов наблюдения Ту-154МЛк-1 в 2016 году и Ту-214ОН в 2018 году. А первый наблюдательный полет с отечественной цифровой аппаратурой наблюдения над США осенью 2017-го еще больше подстегнул противников "открытого неба" в Штатах.

Ведь всем стало очевидно, что при внедрении в Договор передовых технологий Россия опережает партнеров примерно на 6-7 лет.

"Что касается собственно Договора по открытому небу, то в современных условиях он является одним из важнейших инструментом обеспечения международной безопасности. Российская Федерация всегда выражала приверженность этому соглашению и делала все возможное для его выполнения, - уверен Рыжков. - Мы и сегодня готовы к диалогу с нашими партнерами и к решению вопросов на основе взаимности. Выполнять ультимативные требования и поступаться вопросами нашей безопасности мы не намерены".

Юрий Гаврилов