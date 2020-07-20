В Минобороны РФ считают, что США хотят выйти из ДОН из-за желания контролировать космос

Как полагают в ведомстве, другой причиной может быть нежелание США допускать инспекцию своей территории, поскольку преимущества российской стороны в получении информации выросли

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. США выходят из Договора по открытому небу (ДОН) как минимум по двум причинам, в частности, из-за желания полностью контролировать космос. Такое мнение выразил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Красная звезда".

"Первая [причина]. Желание американцев поставить под контроль весь космос (системы связи, навигации, контроля космического мусора, дистанционного зондирования земли и др.), и на этом хорошо зарабатывать в будущем, продавая соответствующие материалы", - отметил Рыжков.

Вторая причина, по мнению начальника центра - нежелание США допускать инспекцию своей территории, поскольку преимущества российской стороны в получении информации выросли. Он напомнил, что обстановка вокруг договора стала ухудшаться с сентября 2013 года. Тогда представители США "отказались подписывать отчет о допуске нашего самолета к выполнению полетов по договору, ссылаясь на указания из Вашингтона". При этом американцы "не удосужились найти какой-нибудь предлог для оправдания своих действий", напомнил Рыжков.

Через восемь месяцев, добавил начальник центра, специалисты были вынуждены признать итоги освидетельствования.

Передовые технологии

Рыжков также отметил, что США решили выйти из ДОН в том числе и потому, что Россия по внедрению передовых технологий при его выполнении обогнала партнеров примерно на семь лет.

"Стало очевидно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнеров примерно на шесть-семь лет", - отметил он.

По его словам, преимущества РФ в получении информации (по линии ДОН) значительно возросли и стали очевидны. Между тем в США неоднозначно отнеслись к планам России по модернизации своего авиапарка в рамках ДОН. Уже в то время несколько конгрессменов от демократической и республиканской партий обратились к тогдашнему президенту Бараку Обаме с призывом "не дать русским исследовать территорию США при помощи нового шпионского оборудования". Авторы обращения однозначно давали понять, что в интересах США было бы вообще рассмотреть вопрос о выходе из соглашения.

Как говорилось в то время в американских СМИ, против выдачи России разрешения на использование новейшей аппаратуры выступали помимо законодателей и спецслужбы США. Однако тогда госдепартаменту США удалось разъяснить, что в соответствии с договором Россия имеет право модернизировать камеры и убедить руководство своей страны в важности соблюдения этого многостороннего соглашения.

Еще больше ситуация обострилась после успешной международной сертификации российских самолетов наблюдения Ту-154МЛк-1 в 2016 году и Ту-214ОН в 2018 году. "А первый наблюдательный полет с отечественной цифровой аппаратурой наблюдения над США осенью 2017 года еще больше подстегнул противников "открытого неба" в Штатах", - сказал Рыжков.

Система международной безопасности

В продолжение Рыжков назвал действия администрации США попыткой сломать сложившуюся систему международной безопасности.

"Декларируя важность контроля над вооружениями на деле нынешняя администрация США настойчиво работает на слом сложившейся системы международной безопасности", - отметил Рыжков.

Начальник центра напомнил, что Вашингтон последовательно выходит из любых международных соглашений, хоть как-то ограничивающих его деятельность, в том числе из Договора по ПРО, о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Известно, что за любыми действиями американской администрации на внешнем контуре всегда просматриваются две стратегические цели: обеспечение доминирования США и финансовые интересы", - подчеркнул Рыжков.

В качестве примера начальник центра привел развертывание американцами масштабных работ по созданию стратегической системы противоракетной обороны сразу после выхода США из Договора по ПРО, а также летные испытания ракеты, которая по своим характеристикам подпадала под запреты ДРСМД, через несколько дней после выхода из соглашения.

Договор по открытому небу, подчеркнул Рыжков, является одним из важнейших инструментом обеспечения международной безопасности. "Российская Федерация всегда выражала приверженность этому соглашению и делала все возможное для его выполнения", - добавил он, пояснив, что РФ готова к диалогу и решению вопросов на основе взаимности.

"Выполнять ультимативные требования и поступаться вопросами нашей безопасности мы не намерены", - добавил начальник центра.

Системы ПРО США

Рыжков подчеркнул, что США придется потратить сотни миллиардов долларов, чтобы их системы ПРО были приемлемо эффективны в условиях появления гиперзвуковых комплексов.

"В условиях появления гиперзвуковых ракетных систем американский ВПК потребует новых сотен миллиардов долларов для доведения возможностей созданной системы [ПРО] до приемлемого уровня эффективности", - отметил Рыжков, подчеркнув, что это и требуется американским промышленникам.

Ранее, напомнил начальник центра, США развернули масштабные работы по созданию стратегической системы противоракетной обороны. "На ее создание уже потрачены сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков", - отметил он.