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Деловая газета "Взгляд"

В Германии призвали доказать России свою обороноспособность

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Источник изображения: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Берлин должен показать Москве, что Германия способна защитить себя, заявила немецкий министр обороны Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit.

Глава ведомства сообщила, что ее заботят вопросы о том, какие угрозы Германию ждут в будущем, передает РИА "Новости".

Она отметила, что после холодной войны начались конфликты с США и Китаем, они ставят европейцев перед вопросом о том, что они готовы сделать для защиты своих ценностей и образа жизни.

"Если мы хотим заявлять о себе как о европейцах, мы можем сделать это только вместе. Это ожидается от руководства Германии, и не только как от экономической державы. Речь идет о коллективной обороне (...), в конце концов, о том, хотим ли мы активно формировать глобальный порядок", – сказала Крамп-Карренбауэр.

Она добавила, что руководство России отстаивает свои интересы "очень агрессивно". Говоря о Крыме, глава ведомства добавила, что Москва якобы пренебрегает "правом других стран на самоопределение", это "несовместимо с нашим послевоенным порядком и нашими ценностями".

"Нам нужно разумное соседство с Россией. (...) В то же время мы должны противопоставлять притязаниям нынешнего руководства России ясную позицию: мы обороноспособны и при сомнительных обстоятельствах готовы себя защищать", – сказала министр.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.


Алексей Дегтярев

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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