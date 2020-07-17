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Интерфакс-АВН

Американские ученые призывают Трампа не возобновлять испытания ядерного оружия

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Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo, Pablo Martinez Monsivais

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Десятки ведущих американских ученых призвали президента США Дональда Трампа не возобновлять испытания ядерного оружия.

"Испытания ядерного оружия могут увеличить риск новой гонки ядерного вооружения, а также непреднамеренной или преднамеренной ядерной войны", - говорится в письме около 70 ученых, направленном американскому лидеру по случаю 75-й годовщины со дня первого в мире испытания технологии ядерного оружия в штате Нью-Мексико "Тринити".

"В соответствии с устоявшейся традицией выступления ученых против ядерного оружия из-за его вредоносного влияния как на человечество, так и на планету, мы просим власти США воздержаться от планов по проведению ядерных испытаний", - отмечается в письме.

Среди десятков ученых, подписавших послание Трампу, около 10 нобелевских лауреатов.

Они также указали, что возобновление ядерных испытаний США "даст зеленый свет" другим странами, например, КНДР, Индии и Пакистану для активизации работ в этой сфере.

В конце мая издание The Washington Post сообщало, что администрация президента США обсуждает возможность проведения испытания ядерного оружия в качестве предостерегающего сигнала России и Китаю.

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