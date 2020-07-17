Войти
Интерфакс-АВН

США считают неэффективной операцию ЕС против незаконных поставок оружия в Ливию

67
0
0
Бойцы ливийской оппозиции едут на передовую
Бойцы ливийской оппозиции едут на передовую.
Источник изображения: © РИА Новости, Андрей Стенин

Париж. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер раскритиковал ЕС за то, как Евросоюз ведет борьбу против поставок оружия в Ливию в обход эмбарго ООН.

"Единственные ограничения, которые они вводят, касаются турецкого вооружения. Они бы могли, если бы были серьезными, как минимум осудить все стороны конфликта, нарушающие эмбарго", - приводят в четверг слова Шенкера европейские СМИ.

В частности, по мнению американского дипломата, ЕС в рамках военно-морской операции "Ирини" мог бы активнее противостоять действиям в Ливии ЧВК "Вагнер". "Возможно, они (в ЕС - ИФ) опасаются ответных действий со стороны России", - предположил Шенкер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Россия
США
Турция
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
ЧВК
Похожие новости
02.03.2020
Форс-мажорные усилия ООН по Ливии
23.01.2020
Эрдоган идет по трубам
22.10.2018
НАТО нацеливается на "дугу кризисов"
21.05.2014
Новая точка отсчета истории
31.12.2011
Десять главных военных событий 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 01:31
  • 4
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 17.07 01:15
  • 14
«Стрела»: машина, способная «летать»
  • 17.07 01:13
  • 1
В НАТО просят повышать расходы на ВПК, в России пройдет крупный военный форум
  • 17.07 00:23
  • 3
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 16.07 23:38
  • 15
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 16.07 21:33
  • 8
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 16.07 20:13
  • 8
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 16.07 19:14
  • 24
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 16.07 14:14
  • 1
"Росэлектроника" разработала мобильную версию комплекса "Атака-Трофи" для противодействия гражданским БЛА
  • 16.07 13:44
  • 56
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 16.07 12:59
  • 5
В Ростехе рассказали, когда начнется производство двигателей для Ка-62
  • 16.07 12:34
  • 3
Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов
  • 16.07 10:32
  • 3
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии