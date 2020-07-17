США считают неэффективной операцию ЕС против незаконных поставок оружия в Ливию

Париж. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер раскритиковал ЕС за то, как Евросоюз ведет борьбу против поставок оружия в Ливию в обход эмбарго ООН.

"Единственные ограничения, которые они вводят, касаются турецкого вооружения. Они бы могли, если бы были серьезными, как минимум осудить все стороны конфликта, нарушающие эмбарго", - приводят в четверг слова Шенкера европейские СМИ.

В частности, по мнению американского дипломата, ЕС в рамках военно-морской операции "Ирини" мог бы активнее противостоять действиям в Ливии ЧВК "Вагнер". "Возможно, они (в ЕС - ИФ) опасаются ответных действий со стороны России", - предположил Шенкер.