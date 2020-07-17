Российский флот ждет масштабное обновление

В один день в стране заложили сразу шесть кораблей

День единой приемки 16 июля стал для Военно-морского флота знаковым. Впервые в его современной истории одновременно были заложены сразу шесть кораблей различного класса. На Северной верфи в Санкт-Петербурге начали строительство двух фрегатов проекта 22350. Это носители крылатых ракет большой дальности «Калибр» и противокорабельных «Ониксов». В Северодвинске, на легендарном «Севмаше» прошла церемония закладки двух многоцелевых атомных субмарин проекта 885 типа «Ясень-М». И наконец, в Крыму, на заводе «Залив», был дан старт началу одного из самых амбициозных проектов ВМФ по созданию больших десантных вертолетоносцев.

Все закладываемые на верфях корабли представляют новое поколение техники, имеют в своем арсенале самое современное артиллерийское, ракетное и минно-торпедное вооружение. Но самое главное, они относятся к океанскому классу. До последнего времени страна не строила таких платформ. Ренессанс нашего флота во многом был связан с созданием и массовой постройкой флотилии малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» и 11661К «Гепард». Именно они в 2015 году совершили психологическую революцию, когда нанесли удар крылатыми ракетами большой дальности «Калибр» из акватории Каспийского моря по объектам террористов в Сирии. Для Запада это стало одной из плохих новостей. Впервые у России появились не только носители, но и ударные средства, способные поражать цели на дистанции в более чем 2,5 тыс. км. Раньше на такое был способен только американский флот.

При всех достоинствах «Буянов», «Гепардов» и самых новых «Каракуртов» – способности контролировать из акваторий Каспийского, Черного и Балтийского морей половину Азии и всю Европу – у них есть и существенный недостаток – автономность плавания. Она составляет всего 15 суток. Это корабли прибрежной зоны. Их могущество – в дальнобойных ракетах. Однако это не панацея.

В 2017 году Владимир Путин подписал указ об утверждении «Основ государственной политики в области военно-морской деятельности на период до 2030 года». Документ требует, чтобы мы заняли второе место по мощи среди военно-морских флотов государств мира. Для реализации этого требования необходимы корабли дальней – океанской зоны, способные месяцами выполнять задачи боевой службы. Именно поэтому строительство фрегатов проекта 22350 так важно. Их еще называют адмиральской серией. Это восемь кораблей, носящих имена наших прославленных флотоводцев: адмиралов Горшкова, Касатонова, Исакова, Амелько, Чичагова, Юмашева и Спиридонова.

В сравнении с количественным составом аналогичных кораблей в ведущих флотах мира наша серия может показаться несущественной. Но это не так. Потенциал флота сегодня определяется не столько количеством боевых единиц, сколько их возможностями. В этом плане корабли проекта 22350 дают фору западным разработкам. Хотя бы в том плане, что это многофункциональные платформы, способные решать очень широкий спектр задач, например, поражать наземные цели ракетами «Калибр», а морские – с помощью сверхзвуковых «Ониксов», в перспективе и гиперзвуковых «Цирконов». На них стоят современные торпедные комплексы «Пакет».

В сочетании с большими десантными вертолетоносцами проекта 23900 шифр «Прибой» – это грозная сила. Десантные корабли рассчитаны на размещение восьми вертолетов Ка-27 или Ка-52К «Катран», шести десантных катеров, 500 десантников и 60 единиц бронетехники. В современной концепции нашего флота они фактически замена авианосцам. Дело в том, что вертолет «Катран» единственный в мире может применять крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» Х-31 и «воздух-корабль» Х-35, а также авиабомбы. Раньше применять это оружие могли только палубные истребители МиГ-29К/КУБ. То есть камовская машина, признанная «летающим танком» на суше, становится настоящим истребителем кораблей на море, а при условии что на Ка-52К в перспективе могут поставить ракету «воздух-воздух» Р-77 (РВВ-АЕ), еще и самолетов, и вертолетов. При этом машина может нести еще мощное противотанковое вооружение. То есть она выполняет функции не только средства уничтожения кораблей, самолетов, опорных пунктов, радиолокационных станций, но и оказывает эффективную поддержку морскому десанту ракетно-артиллерийским огнем.