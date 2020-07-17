Чему научила история противостояния Израиля и «Хезболлы»

Давид с годами превратился в Голиафа

Израильская армия традиционно отличается высочайшим уровнем боевой и морально-психологической подготовки. В этой стране имеет место поголовный призыв в ВС (в том числе и для женщин) без всяких «альтернативных служб» и безупречно отработанная система постоянной переподготовки мобилизации резервистов. Не числом, а умением израильтяне многократно громили своих арабских соседей и, казалось, окончательно отучили их воевать против еврейского государства. Удалось справиться даже с перманентной палестинской интифадой и связанным с ней суицидальным исламским терроризмом внутри страны.

В связи с этим ливанская группировка «Хезболла» уж никак не казалась серьезным противником для Израиля. Эта структура необычна тем, что хотя и состоит из арабов, но находится под контролем персов, то есть Ирана. Причина в том, что члены «Хезболлы» – шииты, а именно Иран – главная шиитская страна в мире. В данном случае религия оказалась важнее национальности. В Ливане шииты составляют относительное большинство населения, при этом их представительство в органах власти ниже, чем доля в населении. Отчасти именно отсюда возник феномен «Хезболлы». Чтобы вести успешную борьбу за власть в Ливане, надо иметь репутацию непримиримых борцов с сионизмом. «Хезболла» воюет с Израилем много лет, но долгое время евреи не считали это слишком серьезной проблемой. И когда в 2000 году израильтяне покидали Ливан, предав своих союзников из АЮЛ («Ливан в арабо-израильских войнах: как была расколота страна», «НВО», 29.05.20), никто ни о какой «Хезболле» не думал.

Шиитские сюрпризы

Ситуация внезапно изменилась в июле 2006 года. Бойцы «Хезболлы» 12 июля разгромили израильский блокпост на границе с Ливаном, захватив в плен двух солдат. Попытка их немедленно освободить привела к тому, что евреи потеряли танк «Меркава» со всем экипажем от подрыва на 300-килограммовом фугасе. Таким образом, за один день ЦАХАЛ потеряла восемь человек убитыми, двух пленными и современный танк. По израильским меркам это экстремально высокие потери. В ответ Израиль начал наносить артиллерийские и авиационные удары по позициям «Хезболлы» на территории Ливана, на что шиитская группировка ответила ракетными обстрелами израильской территории. Эффективность этих обстрелов была очень низкой, но в Израиле к ним относятся крайне нервно. Теперь уже невозможно было ограничиться только авиационными и артиллерийскими ударами, нужно было проводить наземную операцию для разгрома инфраструктуры «Хезболлы» в приграничной зоне, в частности – уничтожения ракетных установок и цехов по производству ракет и их ПУ.

Особых проблем евреи не ожидали. Было очевидно, что потенциал ВС Израиля и «Хезболлы» несопоставим. К противопартизанской войне евреи вроде уже приспособились, научившись без особых потерь громить палестинских боевиков. Последние отличались фанатизмом, но крайне низким уровнем боевой подготовки.

Реальность, однако, оказалась неприятной. 14 июля израильтяне получили удар там, где совсем не ожидали. Боевики «Хезболлы» с берега поразили китайской противокорабельной ракетой С-802 (точнее – ее иранской копией) корвет «Ханит», занимавшийся обстрелом побережья. Погибли четыре моряка, корабль получил серьезные повреждения. Наличие ПКР у партизан – явление почти уникальное, но дело не только и не столько в этом. «Ханит» – третий и последний корабль в серии корветов типа «Саар-5», построенных в США специально для Израиля. Эти корветы являлись самыми мощными в мире в своем классе, по вооружению почти не уступали эсминцам. С-802 – обычная дозвуковая ПКР, никаких особых технологических изысков в ней нет. Корветы типа «Эйлат» имеют сразу три средства борьбы с такими ракетами – ЗРК «Барак» (не менее 32 ЗУР, готовых к старту), артустановки «Вулкан-Фаланкс» (одна) и «Си Вулкан» (две). Никто даже не попытался сбить ракету. Соответствующие РЛС на корвете вообще не работали, никто не ожидал, что у противника может оказаться ПКР. Нельзя не отметить, что «не ожидал» – не оправдание для командира корабля, выполняющего боевое задание. Кроме того, появился вопрос к хваленой Моссад: почему же она не имела информации о том, какое оружие один из главных врагов Израиля поставляет другому его главному врагу?

19 июля израильская армия начала наземное наступление вглубь Ливана. Группировка включала 91-ю и 162-ю дивизии. В составе 91-й дивизии находились 1-я пехотная бригада «Голани» (на БМП «Ахзарит», созданных в Израиле на шасси трофейных советских танков Т-55), 7-я бронетанковая бригада (на танках «Меркава» Мк2) и элитная 35-я воздушно-десантная бригада. 162-я дивизия включала 401-ю бронетанковую (на новейших танках «Меркава» Мк4) и 933-ю пехотную бригады. Этих сил казалось более чем достаточно для разгрома противника.

Однако израильтян продолжали преследовать неудачи. В этот же день при взлете разбился новейший истребитель-бомбардировщик F-16I. Двумя днями позже столкнулись в воздухе и разбились два боевых вертолета АН-64 «Апач», через три дня разбился еще один «Апач». Во всех случаях «Хезболла» была ни при чем, но это были очень серьезные потери в ходе военной операции.

Более того, на земле тоже все шло не очень хорошо. Израильская армия втянулась в бои за укрепрайон Бинт-Джбейль. Выяснилось, что «Хезболла» успела создать в приграничной зоне разветвленную сеть отлично защищенных тоннелей и бункеров, использовавшихся для боев и маневров. И боевая, и морально-психологическая подготовка боевиков «Хезболлы» была на голову выше, чем у палестинцев. Шииты действовали небольшими мобильными группами, вооруженными массой современных противотанковых средств (ПТРК и РПГ), очень эффективно используя их против израильской бронетехники, включая «Меркавы», которые до этой войны имели репутацию самых защищенных танков в мире. В итоге бои за укрепрайон затянулись на четыре дня (здесь погибли восемь военнослужащих бригады «Голани»), а фактически продолжились до 11 августа, то есть почти до конца войны.

Поскольку операция шла гораздо сложнее, чем ожидалось, израильская группировка была усилена 2-й и 609-й пехотными бригадами (на «Ахзаритах») и 188-й бронетанковой (на «Меркавах» Мк3). В ночь с 1 на 2 августа евреи высадили крупный вертолетный десант в районе Баальбека, но никаких ощутимых результатов он не принес. Более того, «Хезболла» продолжала пуски ракет по территории Израиля.

9 августа израильская наземная группировка была радикально усилена, получив еще три бронетанковые, три воздушно-десантные и две пехотные бригады, включая 84-ю пехотную бригаду «Гивати», переброшенную с противоположного конца Израиля, из сектора Газа. В тот же день боевики «Хезболлы» подбили из ПТРК 11 танков «Меркава» Мк4 – запредельное количество для подобной войны. 11 августа израильтяне высадили в тылу противника еще один крупный десант с 50 вертолетов, при этом был сбит из ПЗРК вертолет СН-53.

К 12 августа израильская группировка на юге Ливана достигла 30 тыс. человек и 400 танков против 2,5 тыс. человек у «Хезболлы». В этот день израильтяне потеряли убитыми 24 человека – самые большие дневные потери. Впрочем, к этому моменту евреи вышли к реке Литани, который и считался основным рубежом наступления. 14 августа было объявлено перемирие. Полный вывод израильских войск из Ливана завершился к 1 октября.

Итоги и выводы

Потери Израиля убитыми составили 119 военнослужащих и 44 мирных жителя. Были подбиты из ПТРК и РПГ 45 танков «Меркава» и 14 БМП на базе танков, еще шесть и один соответственно подорвались на фугасах. Погибло 30 танкистов. Впрочем, безвозвратные потери составили лишь пять танков: по одной «Меркаве» Мк2 и Мк4 от фугасов, по одной «Меркаве» Мк2, Мк3 и Мк4 от ПТРК «Метис» и «Корнет». Потери в авиации были перечислены выше: один F-16I, три АН-64, один СН-53. Кроме того, были потеряны четыре беспилотника: три упали в Ливане (предположительно по техническим причинам), один сбит ПВО Сирии.

«Хезболла» потеряла убитыми от 250 до 600 человек. Также погибли 43 ливанских военнослужащих (хотя ливанская армия в войну на своей территории не вмешивалась), пять наблюдателей ООН, от 300 до 500 мирных жителей.

На территории Израиля за время конфликта упало 3970 ракет, выпущенных «Хезболлой». Таким образом, для убийства одного израильского мирного жителя требовалось 90 ракет.

В целом действия Израиля в этой войне оказались неудачными. Если во всех предыдущих арабо-израильских войнах (кроме, пожалуй, войны в том же Ливане в 1982 году) Израиль выступал в роли Давида, то в 2006 году он впервые оказался Голиафом. Евреи, всегда с блеском побеждавшие гораздо более многочисленного и почти всегда хорошо вооруженного противника, на этот раз просто задавили «Хезболлу» массой. При этом они не смогли уничтожить группировку (хотя и нанесли ей весьма ощутимые потери) и даже не сумели освободить двух своих пленных, из-за которых война и началась. Более того, авторитет «Хезболлы» не только в самом Ливане, но и во всем арабском мире взлетел очень высоко.

Причины этого банальны – евреи расслабились. В Израиле впервые за всю его историю выросло целое поколение невоевавших военных (борьбу с палестинцами все же никак нельзя приравнять к полноценной войне). Были резко снижены расходы на переподготовку резервистов, без мобилизации которых израильская армия войны не ведет. Крайне вредным оказалось излишнее увлечение американскими теориями бесконтактной войны, согласно которыми можно победить только авиацией и, в крайнем случае, артиллерией. Наконец, израильтяне стали слишком хорошо жить, а это в любой стране ведет к снижению боевого духа.

Впрочем, пока израильская армия остается собой. Она не деградировала до уровня европейских армий и по-прежнему готова вести жесткую наземную контактную войну. В связи с этим нельзя не отметить важнейшего факта. Израильская армия единственная в мире отказалась от традиционных БМП и БТР, поскольку эти машины с «картонной» броней пехоту не защищают, а убивают. Конечно, выкинуть несколько тысяч американских БТР М113 евреи сразу не могут, но в бой их уже не пускают (разве что против палестинцев). Для настоящей войны предназначены только БМП на базе танков (пусть даже очень устаревших Т-55 или «Центурион»). Если бы не такие машины, потери в людях в боях с «Хезболлой» были бы в разы выше. Сейчас в Израиле уже выпускается БМП «Намер» на шасси «Меркавы».

Для НАТО уроки ливанской войны 2006 года не очень интересны, ведь не только Европа, но и США от наземной войны, по сути, отказались: если в ходе военной операции понадобится воевать на суше, НАТО просто откажется от такой войны.

Нам же израильские уроки важны чрезвычайно: например, что надо отказываться от традиционных БМП и создавать таковые только на шасси танков (именно это подразумевается в проекте «Армата», но вот когда он воплотится в жизнь?). А главное – ни в коем случае нельзя расслабляться. В частности, при всей важности опыта сирийской войны его не нужно абсолютизировать, следующий противник может оказаться гораздо серьезнее.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.