Сенаторы отклонили предложение о выводе американских войск из Афганистана

США никак не могут разрешить затянувшийся кризис в регионе

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, представляющий штат Кентукки, и его коллеги 1 июля попытались внести поправку в закон «О национальной обороне» (National Defense Authorization Act, NDAA), определяющий бюджет и расходы МО США, о полном выводе в течение года американских войск из Исламской Республики Афганистан (ИРА), прекращении боевых действий и выплату военнослужащим премии в размере 2,5 тыс. долл. Автор поправки отметил, что «около 4 тыс. американцев нашли смерть в ИРА и около 20 тыс. получили ранения. Наступило время вернуть наших солдат домой».

Однако 60 сенаторов выступили против предложения своего коллеги, а 33 парламентария его поддержали. «Наша поправка окончательно и бесповоротно положит конец войне в Афганистане», – заявил сенатор. А его оппонент, сенатор-республиканец Джеймс Инхоф, призвал законодателей проголосовать за отмену поправки, заявив, что она является не самым лучшим способом положить конец войне в ИРА. «Поправка предписывает вывод войск из Афганистана на основе календаря, а не на основании выполнения условий», – сказал Инхоф.

РЕАЛИЗАЦИЯ АФГАНСКОЙ СТРАТЕГИИ

1 июля МО США представило Конгрессу очередной полугодовой доклад под заголовком «Укрепление безопасности и стабильности в Афганистане», охватывающий события, произошедшие в ИРА в период с 1 декабря 2019 года по 31 мая текущего.

В документе указывается, что жизненно важным национальным интересом США в ИРА является обеспечение того, чтобы эта территория больше никогда не использовалась в качестве безопасного убежища террористических группировок, откуда они могли бы наносить удары по Соединенным Штатам и их союзникам, а также подрывать национальные интересы Америки за рубежом. В докладе указано, что в рассматриваемый период Пентагон осуществлял реализацию положений стратегии для Южной Азии, провозглашенной президентом США Дональдом Трампом почти три года назад. Главной целью этой стратегии является прочное и всеобъемлющее политическое урегулирование ситуации в Афганистане и прекращение идущей войны.

На начальном этапе отчетного периода воинские формирования ВС США на территории ИРА скорректировали свой оперативный подход и усилили давление на запрещенное в России движение «Талибан» с целью сокращения масштабов насилия и создания условий, которые привели к подписанию соглашения между США и движением. Начиная с периода сокращения насилия в феврале 2020 года (Reduction in Violence, RIV), воинские контингенты Америки продолжали проводить контртеррористические действия против формирований ИГ, «Аль-Каиды» (запрещены в России) и других террористических организаций, действующих в провинциях ИРА. А операции, направленные против талибов, проводились только в обеспечение защиты подразделений и объектов Национальных сил обороны и безопасности Афганистана (ANDSF, НСОБА), в состав которых входят подразделения МО и МВД ИРА.

Пентагон сообщил законодателям, что в течение отчетного периода специалисты ВС США продолжали проведение мероприятий по развитию оперативных возможностей НСОБА. Летная подготовка последней группы пилотов легких ударных самолетов А-29 ВВС НСОБА продолжалась на АБ ВВС США Муди (штат Джоржия). Их обучение планируется закончить в конце этого года.

В соответствии со стратегией в Южной Азии федеральные власти и МО проводили мероприятия по переориентации военной и других видов помощи ИРА, включая политическую, в ключевых областях государственного строительства, проходившие под контролем правительства страны. Перестройка структуры подразделений ВС США и НСОБА считается основным элементом укрепления безопасности республики. Она проводится в соответствии с установленными планами и уже дала положительные результаты. Начиная с осени прошлого года перестройка стала проводиться путем передислокации воинских контингентов США и вооружений на обороняемые территории и передачи более широких полномочий подразделениям НСОБА по решению задач реализуемой кампании.

Усилия США в провинциях ИРА направлены на оптимальное разделение бремени формирований их ВС и подразделений коалиции по ликвидации всех помех достижению длительного политического урегулирования. Военная кампания дополняется дипломатическими акциями Вашингтона, Кабула и правительств коалиционных сил. В докладе Пентагона также указывается, что Пакистан должен сыграть ключевую роль в мирном разрешении вооруженного противостояния в Афганистане.

ЭКСПЕРТЫ О ПРОВАЛЕ «МИРОЛЮБИВОГО» ВАШИНГТОНА

В начале этого месяца специалисты Центра превентивных действий (Center for Preventive Action, CPA, ЦПД), входящего в состав Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR, СМО), независимой организации, занимающийся в том числе подготовкой аналитических материалов для принятия внешнеполитических решений США и другими странами, подвели итоги деятельности в Афганистане. Они опубликовали, как это обычно делается, документ, называемый меморандумом о планировании сил и средств, который озаглавили «Неудачная афганская мирная сделка».

Как отметили эксперты, Америка достигла соглашения с движением «Талибан», однако при достижения внутриафганского мира по-прежнему сохраняются значительные проблемы, такие как разделение политической власти, роль ислама и права женщин.

Это соглашение стало первым шагом на пути к заключению внутриафганского мирного договора. Важные положения этой сделки включали обязательство США в конечном итоге вывести все американские и иностранные войска из Афганистана, обещание талибов не допустить использования афганской территории «Аль-Каидой» и другими террористическими группировками для создания угрозы США и их партнерам и намерение обеих сторон поддержать внутриафганские мирные переговоры. В рамках соглашения Америка обещала сократить численность своих военнослужащих с 14 до 8,6 тыс., а также пропорционально снизить число других международных сил в Афганистане и работать с обеими сторонами для освобождения заключенных.

Однако достижение приемлемого мирного соглашения будет нелегким делом. Неясно, действительно ли талибы серьезно настроены на достижение договоренности или их лидеры ведут переговоры просто для того, чтобы заставить американские войска уйти, с тем чтобы силы талибов могли свергнуть афганское правительство. Даже если талибы ведут переговоры по доброй воле, необходимо решить важные вопросы в диапазоне от политического разделения власти до роли ислама и прав женщин.

Учитывая эти проблемы, отмечают эксперты, очень велик риск срыва мирного процесса или его бесконечного затягивания. Некоторые республиканцы и демократы уже выступают за полный вывод американских войск, независимо от исхода переговоров. Но это было бы ошибкой, особенно если во многом виноваты талибы. У США все еще есть интересы в Афганистане, такие как предотвращение превращения страны в убежище для международных террористических групп, таких как «Аль-Каида» и самопровозглашенное Исламское государство, предотвращение региональной нестабильности, поскольку Россия, Иран, Пакистан и Индия конкурируют за влияние в Афганистане, а также минимизация вероятности крупного гуманитарного кризиса в ИРА. Свержение афганского правительства талибами также, вероятно, будет благом для исламистских экстремистов. Наконец, поспешный уход США без заключения мирного договора, вероятно, вызовет серьезные вопросы о надежности США со стороны их союзников.

Неудача в заключении сделки может проявиться двояко в течение ближайших 12–18 месяцев. Во-первых, это провал мирного процесса. Во-вторых, это переговоры, которые то начинаются, то останавливаются. Разница между ними тонкая, но важная. Провал переговоров означал бы их конец, а отказ одной или обеих сторон означает, что никаких серьезных перспектив для проведения обсуждений в обозримом будущем просто не остается. Зашедшие в тупик переговоры будут отражать тупиковую ситуацию. Обе стороны готовы продолжать переговоры, по крайней мере в принципе, но не могут или не желают добиться существенного прогресса по этим вопросам. Стороны могли бы даже достичь промежуточной сделки, но ее достижение по каким-то причинам срывается.

Усилия по достижению переговорного урегулирования также могут рухнуть, если президент Трамп решит вывести все американские войска без заключения соответствующей сделки из-за внутренних политических расчетов, таких как желание получить политическую поддержку до президентских выборов в ноябре 2020 года, проблем с переговорами или опасений о коррумпированности и нелегитимности будущего афганского правительстве. Во всех этих случаях должностные лица администрации скорее всего оценят расходы на вывод войск как минимальные, а выгоды от пребывания их в ИРА как незначительные по сравнению с другими внутренними и международными приоритетами Вашингтона. Решение США о выводе всех сил было бы ошибкой, привело бы к срыву мирного процесса и к уходу европейских и других международных сил из ИРА.

Несколько факторов, указывают специалисты ЦПД, позволяют предположить, что вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств возросла. Провалу мирного процесса могли бы предшествовать следующие события.

Абдулла публично угрожает уйти из правительства. Майская сделка 2020 года между Гани и Абдуллой остается хрупкой. Вероятные угрозы со стороны Абдуллы, который возглавляет переговоры правительства, прекратить их могут существенно увеличить вероятность провала достижения соглашения.

Провинциальные или местные правительственные чиновники могут пренебречь властью Кабула и спровоцировать крах правительства. Президент Гани обладает значительными полномочиями по назначению и замене национальных, провинциальных и окружных должностных лиц. Но губернаторы провинций, начальники полиции или другие назначаемые чиновники могут публично отказываться о смещения со своих должностей и действовать независимо, что будет свидетельствовать об ослаблении центральной власти. Кроме того, значительный рост подразделений народного ополчения, численность которых начинает опережать число Национальных сил обороны и безопасности, тоже вызывает определенную озабоченность специалистов.

Афганское правительство или движение «Талибан» могут выйти из переговоров, поскольку одна из сторон или обе не пожелают идти на уступки по таким вопросам, как разделение политической власти, роль ислама и обмен пленными. Такому отказу могут предшествовать публичные или частные предупреждения одной или обеих сторон о том, что они рассматривают возможность выхода из переговоров.

Хотя талибам не удалось захватить и удержать ни один крупный городской район, эта ситуация может измениться в течение следующих 12–18 месяцев. За последние несколько лет талибы угрожали таким городам, как Фарах, Газни, Кундуз и Пули-Хумри. В соответствии со своей нынешней стратегией и проводимыми операциями талибы могут захватить и удерживать одну или несколько столиц афганских провинций. Они уже угрожают нескольким провинциальным столицам, нападая на стационарные позиции правительственных войск в отдаленных районах, пытаясь нарушить линии связи и осуществляя убийства и взрывы. Крупное военное наступление талибов может спровоцировать срыв переговоров.

Существует и несколько других факторов, которые могут привести к росту вероятности приостановки переговоров, например, убийства высокопоставленных должностных лиц афганского правительства, талибов или США, включая членов переговорных групп, неспособность договориться о дате или месте проведения будущих встреч, а также отказ талибов от разоружения, демобилизации своих бойцов и их интеграции в афганское общество или интеграции своих подразделений в структуры национальной безопасности и полиции.

В заключение своего меморандума эксперты центра рекомендовали федеральному правительству:

- объявить о заключении соглашения о предоставлении долгосрочной экономической, военной и разведывательной помощи афганскому правительству;

- сформировать структуру и другие формы внутриафганских переговоров таким образом, чтобы снизить вероятность их затягивания.

США в течение ближайших 12–18 месяцев, если переговоры начнут терпеть неудачу, также должны быть готовы предпринять следующие шаги:

- сохранить свои воинские контингенты в ИРА, если лидеры талибов откажутся от своей приверженности мирному соглашению;

- разработать убедительные угрозы наказания талибов за отказ от выполнения своих обязательств по мирному соглашению;

- предоставить стимулы обеим сторонам для достижения окончательного урегулирования спорных вопросов.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»