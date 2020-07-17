Пистолет-пулемет СР2 отмечает юбилей

20 лет назад уникальное оружие поступило в подразделения спецназа

Основной для разработки нового оружия, как часто это и бывает, послужил новый патрон 9х21, созданный в ЦНИИТОЧМАШ в начале 90-х годов прошлого века. Несмотря на то что патрон победил в конкурсе Минобороны России, превзойдя конкурентов из Ижевска и Тулы, в военном ведомстве тогда сочли целесообразным продолжить разработку перспективного армейского пистолета под патрон 9х19. По замыслу специалистов Минобороны, это могло позволить при необходимости использовать при стрельбе из новых отечественных пистолетов стандартные патроны НАТО, а также создать предпосылки для экспорта нового пистолета в страны, традиционно использующие эти патроны.

Тем не менее работы по созданию 9‑мм пистолетного комплекса под патрон 9х21 были продолжены. Интерес к новинке проявили спецслужбы, в частности ФСБ России (в то время – Министерство безопасности). Научно-исследовательскими подразделениями ФСБ совместно с ЦНИИТОЧМАШ была обоснована необходимость создания комплекса, включающего в себя пистолет, пистолет-пулемет и пистолетные патроны различной номенклатуры.

Результатом выполненных работ явилось принятие на вооружение ФСБ России в 1996 году 9‑мм самозарядного пистолета СР1 и 9‑мм пистолетного патрона СП10.

Патрон СП10, разработанный Алексеем Юрьевым, существенно впоследствии доработанный, и по сей день является одним из самых мощных пистолетных патронов, превосходящим по боевым характеристикам все отечественные и зарубежные модификации пистолетных патронов 9х18 мм и 9х19 мм. А пистолет СР1 конструктора Петра Сердюкова по служебно-эксплуатационным характеристикам не уступает лучшим зарубежным образцам, а по пробивному и останавливающему действию существенно превосходит их.

Именно высокие боевые качества патрона СП10 позволили создать на его базе портативное автоматическое оружие – пистолет-пулемет СР2 «Вереск» (конструктор Николай Кузин).

ОКР «Вереск-ПП»

9‑мм пистолет-пулемет СР2 был разработан в ходе выполнения опытно-конструкторской работы «Вереск-ПП». СР2 предназначен для поражения живых целей, в том числе в средствах индивидуальной защиты 2-го класса, а также небронированной техники и живых целей, находящихся в ней, на дальностях до 200 м, то есть в ближнем бою.

«Пистолет-пулемет имеет схему работы автоматики, основанную на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола в газовую камеру. Запирание и отпирание канала ствола осуществляется поворотом затвора вокруг его продольной оси», – рассказывает технический руководитель проекта по разработке пистолета-пулемета СР2, ведущий инженер-конструктор отдела по разработке стрелкового вооружения Николай Кузин.

Ударно-спусковой механизм позволяет вести одиночную и автоматическую стрельбу. Предохранение от случайных выстрелов при падениях, ударах пистолета-пулемета, случайном нажатии на спусковой крючок обеспечивается предохранителем. Переключатели вида огня и предохранителя выполнены раздельно. Переключатель вида огня флажкового типа расположен на левой стороне коробки автоматики. Его переключение осуществляется большим пальцем руки, удерживающей рукоятку управления огнем.

Прицельное приспособление открытого типа состоит из мушки и целика. Для повышения эффективности стрельбы используется коллиматорный прицел КП-СР2, разработанный в рамках ОКР «Вереск-П» специально для пистолета-пулемета СР2.

«Благодаря тому, что коллиматорный прицел разрабатывался специально под СР2, он отлично вписывается в конструкцию оружия. Например, складывание и раскладывание приклада можно производить с установленным коллиматорным прицелом», – подчеркивает Кузин.

Приклад пистолета-пулемета, складывающийся сверху крышки коробки автоматики, обеспечивает ведение прицельной стрельбы как с откинутым, так и со сложенным прикладом.

Основным патроном, используемым при стрельбе из пистолета-пулемета, является патрон СП10 (9х21 мм). Также допускается применение патронов СП11, СП12 и 7БТ3.

Конструктором была предложена принципиальная схема компоновки пистолета-пулемета, осуществлена разработка отдельных узлов, деталей, их чертежей, конструкторской и эксплуатационной документации, расчет газового двигателя, доработка конструкции по результатам изготовления и испытаний опытных образцов. После изготовления, сборки и отладки опытных образцов пистолета-пулемета были проведены их испытания. Полученные в их ходе замечания и предложения учтены при отработке конструкции пистолета-пулемета.

В 2000 году пистолет-пулемет в комплекте с коллиматорным прицелом был принят на вооружение специальных подразделений ФСБ России, а затем и других силовых структур.

Серийное изготовление пистолетов‑пулеметов СР2 осуществлялось ЦНИИТОЧМАШ в 2003–2004 годах.

ОКР «Внесение»

«Эксплуатация пистолета-пулемета СР2 показала, что у него есть недостатки, которые желательно устранить», – вспоминает Николай Кузин. Для улучшения служебно-эксплуатационных характеристик СР2 была утверждена опытно-конструкторская работа «Внесение». →

В ходе ОКР, в частности для исключения загрязнения деталей ударно-спускового механизма и механизма автоматики, на флажке предохранителя была шарнирно установлена шторка, при включенном предохранителе закрывающая паз на крышке, по которому при стрельбе перемещается рукоятка перезаряжания.

С целью повышения удобства управления огнем введена передняя складывающаяся рукоятка, на надульнике выполнен упор, исключающий возможность попадания пальцев в район дульного среза ствола при охвате цевья или передней рукоятки в экстремальных ситуациях. Колодка мушки снабжена боковым выступом, предотвращающим разворот карабина ремня и попадание ремня на дульный срез ствола.

Усовершенствовали механизм фиксации приклада, обеспечивающий надежное удержание его в сложенном положении и быстрый, удобный перевод из походного положения в боевое.

Для повышения удобства ведения прицельной стрельбы увеличили угол откидывания приклада. «Приклад также получил развитую отгибку, смягчавшую воздействие на щеку стрелка при прицеливании. Это же позволило повысить отражение гильзы при стрельбе», – уточняет конструктор СР2.

В 2004 году 9‑мм модернизированный пистолет-пулемет СР2М был принят на вооружение специальных подразделений ФСБ России, а затем и других силовых структур.

ОКР «Возвышение-А»

Для расширения тактических возможностей специального стрелкового оружия, в том числе и модернизированного пистолета-пулемета СР2М, в 2010–2011 годах в ЦНИИТОЧМАШ была проведена опытно-конструкторская работа «Возвышение-А». Итогом ее стал 9‑мм пистолет-пулемет СР2МП с приспособлениями для крепления вспомогательных средств.

По конструкции и принципу работы СР2МП аналогичен 9‑мм модернизированному пистолету-пулемету СР2М. Отличительной особенностью его является наличие съемных приспособлений с планками Пикатинни и надульного глушителя. Планки предназначены для установки различного рода приборного оснащения.

Верхнее приспособление, закрепляемое на планке крышки, предназначено для установки коллиматорного прицела. Переднее приспособление, которое крепится к пистолету-пулемету через отверстия цевья, позволяет установить лазерный целеуказатель и фонарь.

Надульный глушитель служит для уменьшения воздействия звука выстрела на стреляющего и устанавливается на пистолет-пулемет взамен надульника.

С целью обеспечения удобства использования пистолета-пулемета при стрельбе в шлеме с опущенным забралом предусмотрен специальный плечевой упор, который устанавливается на затыльник коробки и фиксируется защелкой складывающегося приклада.

Серийное производство пистолетов‑пулеметов СР2МП в ЦНИИТОЧМАШ ведется с 2012 года.

Все модификации пистолета-пулемета СР2 поставлялись и до сих пор поставляются за рубеж.

Виталий Михайлов

Виталий Геннадьевич Михайлов – военный журналист.