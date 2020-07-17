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Интерфакс-АВН

Атомная подлодка "Князь Олег" спущена на воду

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Интерфакс-АВН
Интерфакс-АВН.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) "Князь Олег" прошла на "Севмаше" в четверг, сообщает пресс-служба предприятия.

"Сегодня, 16 июля, на АО "ПО "Севмаш" (входит в АО "ОСК") состоялась торжественная церемония вывода из эллинга РПКСН проекта "Борей-А" "Князь Олег". После вывода из эллинга (...) "Князь Олег" ждут заводские и государственные испытания", - сказано в сообщении, которое поступило в «Интерфакс». Ранее глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что "Князь Олег" и атомная подлодка "Казань" проекта 885М "Ясень-М" должны войти в состав ВМФ до конца 2020 года.

Подводный крейсер "Князь Олег" является первой серийной субмариной усовершенствованного проекта 955А "Борей-А". Стратегические подлодки данного типа принадлежат к четвертому поколению подводных атомоходов. Они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". От первых "Бореев" - подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" они отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Казань АПЛ
Юрий Долгорукий
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
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