Первый серийный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Олег" спустили на воду

Крейсер принадлежит к четвертому поколению атомоходов, созданных для ВМФ России

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А ("Борей-А") "Князь Олег" выведен в четверг из эллинга северодвинского "Севмаша". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Сегодня, 16 июля, на АО "ПО "Севмаш" (входит в АО "ОСК") состоялась торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в мероприятии приняли участие представители органов власти, Минобороны, ВМФ, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), "Севмаша", ЦКБ морской техники "Рубин", правительства Архангельской области.

"Вывод корабля из эллинга Севмаша - завершение значимого этапа в строительстве атомной подводной лодки (АПЛ). Серийный атомный подводный крейсер "Князь Олег" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению атомоходов, созданных для ВМФ России. Проектант - "ЦКБ МТ "Рубин", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что головная подлодка проекта 955А "Князь Владимир" после приема в состав ВМФ 3 июля прибыла в главную базу подводных сил Северного флота Гаджиево.

От первых трех "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") крейсера проекта 955А отличаются меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием. Субмарины проектов 955 и 955А разработаны ЦКБ морской техники "Рубин". Каждая из них несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".