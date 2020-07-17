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Интерфакс-АВН

"Российские космические системы" запатентовали технологию производства высокоэффективных СВЧ-плат

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Электроника
Электроника, печатная плата с компонентами.
Источник изображения: http://simferopol.flagma.ua/

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработали и запатентовали технологию производства многослойных высокоэффективных СВЧ-плат для перспективных космических аппаратов, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Группа исследователей РКС разработала и запатентовала технологию производства многослойных СВЧ-плат. Она предусматривает формирование толстого полимерного слоя в две стадии за счет применения комбинирования процессов", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что новая технология позволяет обеспечить прочность соединений и увеличить эффективность работы платы за счет сокращения потерь в микрополосковых линиях и температурном диапазоне.

"Первым электронным компонентом, выпускаемым на основе новой технологии, станет малошумящий усилитель С-диапазона. Он будет использоваться при создании командно-измерительных систем российских космических аппаратов", - сказал заместитель генерального директора РКС Геннадий Ерохин, которого цитирует пресс-служба.

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Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
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