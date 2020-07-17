Илон Маск раскрыл подробности проекта глобального интернета

Основатель SpaceX Илон Маск рассказал, что устройство для приема сигнала со спутников Starlink будет простым в обиходе. Об этом говорится в переписке Маска и дизайнера Вивьен Хантуш (Vivien Hantusch) в Twitter.

Хантуш опубликовала в соцсетях промоизображения рассекреченного оборудования для приема сигнала со спутников Starlink, отметив, что «НЛО на палочке» выглядит красиво. Маск отреагировал на публикацию, тем самым косвенно подтвердив достоверность изображений, и раскрыл некоторые подробности проекта глобального интернета. По словам предпринимателя, терминал для приема сигнала Starlink прост в обслуживании и не требует специальной настройки.

«Просто подключите его и обеспечьте четкий обзор неба», — заявил Маск. По его словам, терминал можно поставить в доме, на крыше или в саду — в любом месте, где не закрыт обзор неба. Предприниматель уточнил, что оборудование имеет двигатели и специальное ПО, которые позволяют ему сориентироваться в пространстве и настроиться на подходящий спутник. Руководитель SpaceX отметил, что на изображениях можно заметить провода и разъем Ethernet — в финальной версии девайса эти элементы будут меньше бросаться в глаза.

Ранее SpaceX запустила закрытое бета-тестирование терминалов Starlink. Энтузиасты смогут получить комплект с оборудованием, установить на своем доме, пользоваться глобальным интернетом и собирать для корпорации данные о его работе. Все участники подпишут документ о неразглашении.

В начале июня инженеры SpaceX в сессии вопросов и ответов на Reddit рассказали подробности об устройстве оборудования для глобального интернета. По их словам, телеметрия спутников передает около пяти терабайт данных в сутки, софт для Starlink обновляется раз в неделю. В случае, если спутники потеряют связь с Землей, то они автоматически сойдут с орбиты.