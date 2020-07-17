Индия в поисках лёгких танков

После смертельной схватки в долине Галван обстановка на индийско-китайской границе продолжает оставаться напряжённой. Вчера, 15 июля, портал indiatimes.com сообщил о том, что в ответ на развёртывание Китаем танков Type 15 правительство Индии разрешило армии в экстренном порядке закупить новые лёгкие боевые машины.

Индия обладает огромным танковым арсеналом. Сегодня на вооружении индийской армии состоит около 3700 танков, большинство из которых — модификации советских и российских Т-72 и Т-90, а также местная разработка Arjun. Все они сравнительно тяжёлые и не могут применяться в высокогорных районах, в отличие от китайских Type 15.

Испытания китайского легкого танка Type 15

Чтобы иметь возможность в полной мере противостоять Китаю в спорных районах на линии разграничения, индийская армия намерена приобрести лёгкие танки. В Минобороны Индии пока не раскрывают деталей предстоящей сделки, как и предпочтительную модель для закупок.

Современные лёгкие танки — сравнительно редкий вид бронетехники, хотя в мире ведутся их разработки. Известно, что разработка нового поколения лёгких танков ведётся в США, Южной Корее, Мьянме, Турции, Израиле, Германии и других странах.