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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Страны ОДКБ договариваются о принципах противодействия «гибридным угрозам»

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ОДКБ
ОДКБ.
Источник изображения: www.belvpo.com

На прошлой неделе в Москве состоялось первое заседание рабочей группы по разработке Концепции сотрудничества стран ОДКБ по противодействию современным комбинированным формам деструктивного воздействия на государства – члены организации. Встреча прошла в Секретариате ОДКБ с участием генерального секретаря Станислава Зася.

Актуальность разработки концепции обусловлена возрастанием угрозы невоенных форм противоборства военно-политических союзов и государств в современных условиях. Западными экспертами такие методы воздействия называются «гибридными», а в качестве одной из основных угроз безопасности Североатлантического союза открыто называется «гибридная угроза» со стороны России в отношении стран Балтии и Польши.

Обращаясь к участникам заседания, Станислав Зась отметил, что нарастание вызовов и угроз глобальной безопасности заставляет государства ОДКБ действовать слаженно и энергично. Прямо и открыто об этом говорится в принятой в 2016 году в Ереване главами шести стран организации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года. А утвержденный Советом коллективной безопасности ОДКБ в 2017 году План реализации указанной Стратегии нацелен на развитие и наполнение новым смысловым содержанием основных положений этого стратегического документа, формулирование перспектив дальнейшего развития ОДКБ, укрепления основ ее международной субъектности.

Одним из практических шагов в этом направлении является разработка Концепции сотрудничества стран организации по противодействию современным комбинированным формам деструктивного воздействия на государства – члены ОДКБ.

В состав рабочей группы по разработке концепции вошли специалисты в различных сферах безопасности из государств – членов организации. Им поставлена задача разработать универсальный документ, который бы на обозримую перспективу предопределил вектор коллективных усилий стран ОДКБ по противодействию угрозам их суверенитету и безопасности в новую историческую эпоху.

Какой же вклад могут внести представители Беларуси в работе над этим, несомненно, важным документом?

Очевидно, что, в первую очередь, основой для предложений белорусской стороны должны послужить наработки, сделанные специалистами силовых структур в ходе составления Плана обороны государства. Данный документ был утвержден Президентом страны совсем недавно, 19 декабря 2019 года, а руководство его разработкой осуществлял Станислав Зась, тогда еще Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси.

Как отмечалось разработчиками Плана обороны, особое внимание в нем уделено вопросам противодействия дестабилизации ситуации в стране извне в период нарастания угрозы как составного элемента предотвращения развязывания агрессии. Разработаны документы по стратегическому сдерживанию, содержащие алгоритм действий по нейтрализации деструктивного воздействия внешних сил.

«Это реальность нашей современности, с которой столкнулись по всему миру: все начинается с дестабилизации ситуации в стране, провоцирования внутреннего вооруженного конфликта», – отмечал Станислав Зась в декабре прошлого года.

Генерал-лейтенант Андрей Равков, нынешний Госсекретарь Совета Безопасности, поясняя суть плана стратегического сдерживания, заявлял: «В него мы заложили все действия военных структур, других силовиков, министерств и ведомств, относящихся к госорганам, которые обязаны уже в мирное время проводить ряд мероприятий, чтобы снизить вероятность возникновения конфликтов или свести ее к нулю».

Специалисты белорусских силовых ведомств при подготовке планов противодействия деструктивному воздействию извне исходили из наихудших для страны вариантов развития обстановки. Изучался опыт последних конфликтов в Сирии, Украине, Венесуэле. Исходя из этого, были сделаны выводы по этапам возможной эскалации конфликта и разработаны адекватные меры реагирования.

Не вызывает сомнений, что весь опыт, полученный при подготовке Плана обороны Республики Беларусь, будет использован представителями страны в рабочей группе по разработке Концепции сотрудничества стран ОДКБ по противодействию современным комбинированным формам деструктивного воздействия на государства – члены организации и послужит укреплению ее безопасности.

Николай Крылов

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Страны
Армения
Белоруссия
Венесуэла
Польша
Россия
Сирия
Украина
Компании
ОДКБ
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