Польша готовит вроцлавский аэропорт для приема американских военных

Началась подготовка к строительству погрузочно-разгрузочной базы военно-воздушных сил США во Вроцлаве в Польше. Здесь будут обслуживаться американские военно-транспортные самолеты, в том числе один из крупнейших C-5 Galaxy.

Польское минобороны приступило к поиску компании, которая проведет обследование имеющихся военных объектов в аэропорту Вроцлав-Страховице на предмет возможности дальнейшей их эксплуатации, а также разработает проект строительства комплекса зданий и сооружений, подъездных путей, электросетей, системы канализации и водоснабжения.

Как стало известно, американская база на аэродроме Вроцлав-Страховице будет включать 98 различных объектов, в том числе казармы на 400-450 человек и палаточный городок для временного размещения еще 550 военнослужащих, оборудованный туалетами, душевыми, прачечной и полевой кухней.

Здесь, среди прочего, планируется построить новый пассажирский терминал, способный обслуживать до 200 человек.

На военном аэродроме будет расширена и модернизирована стоянка для одновременного размещения четырех самолетов, соизмеримых с пассажирскими Boeing 747-800. Кроме того понадобится специальная площадка «hot cargo» для обеспечения безопасного обслуживания машин, перевозящих боеприпасы и взрывчатые вещества.

На подготовку проектной документации выделено более одного миллиона долларов. Модернизацию и строительство объектов инфраструктуры планируется завершить к 2025 году. Следует подчеркнуть, что развернутая военная база для обслуживания транспортных самолетов ВВС США значительно повысит возможности американских войск по оперативному наращиванию группировок войск на восточном фланге НАТО.

Напомним, использование международного аэропорта Вроцлав-Страховице для обеспечения высадки американских сил, прибывающих в Польшу на учения или в случае чрезвычайных ситуаций, было согласовано в сентябре прошлого года во время визита президента Анджея Дуды в Соединенные Штаты.

Тогда была подписана декларация об увеличении численности американских войск в Польше на тысячу человек, также включающая следующие планы:

Создание в Польше передовой штаб-квартиры американской дивизии. Речь идет о расширении передового командного элемента (MCE) в Познани. Создание и совместное использование вооруженными силами США и Польши Центра боевой подготовки (ЦБП) в Дравско-Поморске, и, в конечном счете, в нескольких других местах в Польше. Создание в Польше разведывательной эскадрильи, оснащенной БПЛА MQ-9 Reaper. Создание территориальной группы поддержки (area support group), которая будет обеспечивать существующие и будущие силы США в Польше. Создание баз спецназа США в Польше для поддержки воздушных, наземных и морских операций. Создание инфраструктуры в поддержку присутствия бронетанковой бригадной боевой группы, бригады армейской авиации и батальона боевого обеспечения США.

Преследуя свои внешнеполитические цели, Польша и США продолжают планомерно реализовать проекты по строительству военной инфраструктуры, предназначенной для повышения возможностей оперативного наращивания группировки войск США у границ Беларуси и России. Такая политика Варшавы и Вашингтона подрывает стабильность в восточноевропейском регионе. Дальнейшее увеличение военного присутствия США на восточном фланге НАТО может вынудить Минск и Москву принимать ответные меры, в том числе создать на территории Беларуси дополнительные военные объекты и разместить ЗРК С-400 и ОТРК «Искандер».

Николай Астровский