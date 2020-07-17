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РИА Новости

Защита в Арктике. В России создадут дальний перехватчик пятого поколения

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета в Государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний министерства обороны РФ им. В. П. Чкалова в Липецке.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

В России на базе МиГ-31 будет создан перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Зверев отметил, что речь идет о машине, ориентированной на перехват самых скоростных целей.

На базе истребителя МиГ-31 создадут перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), сообщил генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко в интервью РИА Новости.

Он также отметил уникальность самого МиГ-31, который не имеет аналогов в мире.

Собеседник агентства уточнил, что по итогам прошлого года комиссия Минобороны отобрала наиболее перспективные проекты, созданные в рамках научно-исследовательских опытно-конструкторских изысканий.

"Работы по данному направлению продолжаются", – добавил Тарасенко.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Центра исследования стран Балтийского региона Института региональных исследований Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта Юрий Зверев отметил, что в скором времени МиГ-31 потребуется замена.

"Будет создан авиационный комплекс дальнего перехвата пятого поколения, в некоторых источниках его называют по аналогии с МиГ-31 – МиГ-41. Нам нужен новый самолет. Потому что МиГ-31 хотя и является до сих пор уникальным самолетом, но он был принят на вооружение в 1981 году. Понятно, что техника за это время на месте не стояла, и сейчас уже требуется новая машина", – сказал Юрий Зверев.

Ее характеристики пока не раскрываются, отметил эксперт.

"О точных характеристиках говорить сложно, они не раскрываются. Но была открытая информация, что на самолетах будет сверхдальнобойная ракета класса "воздух-воздух", и что самолет в перспективе сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты. То есть речь идет о машине, ориентированной на перехват на большом расстоянии, в том числе самых скоростных целей. Была даже информация, что сам самолет будет гиперзвуковым", – отметил Юрий Зверев.

Он также предположил, где могут потребоваться дальние перехватчики.

"Такие самолеты нужны, например, для защиты воздушного пространства в Арктике, где не так много аэродромов. То есть нужна машина с большой дальностью полета, с большой скоростью, чтобы успеть в нужную точку, и с большой дальностью обнаружения цели. Кроме того, такие самолеты нужны для защиты воздушного пространства Дальнего Востока", – заключил военный эксперт.
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Арктика
ГЗЛА
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