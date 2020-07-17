Военный эксперт рассказал об уникальных особенностях новых ледоколов РФ

Гендир "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что новый российский ледокол "Камчатка" будет заложен в 2021 году. Военный эксперт Виктор Литовкин отметил в эфире радио Sputnik, что новые мощные ледоколы нужны для выполнения задач как экономического, так и оборонного порядка.
Новый российский серийный атомный ледокол, последний из атомоходов ЛК-60 проекта 22220, заложат в 2021 году, его назовут "Чукотка", сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на заседании международного Общественного совета Северного морского пути.
"Планируем, что в следующем году заложим финальный, завершающий эту серию ледокол, он будет называться "Чукотка"", – сказал Лихачев, которого цитирует РИА Новости.
"Чукотка" станет пятым отечественным универсальным атомным ледоколом проекта 22220. Головной атомоход "Арктика" этого проекта был построен на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге. Как ожидается, "Арктику" сдадут в эксплуатацию "Росатому" осенью.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил в эфире радио Sputnik , что новые мощные ледоколы нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.
По его словам, ледокольный флот в Арктической зоне выполняет задачи как экономического, так и оборонного порядка.
Сейчас на "Балтийском заводе" идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Закладка четвертого универсального атомного ледокола "Якутия" прошла 26 мая этого года. Заказчиком строительства этих атомоходов выступает ФГУП "Атомфлот" ("Росатомфлот", предприятие "Росатома").
Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Длина этих атомоходов составляет 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.
Как правило, в названиях атомных ледоколов увековечиваются географические объекты, связанные с Арктикой. Сейчас в состав российского атомного ледокольного флота входят атомоходы, названные в честь северных полуостровов Таймыр и Ямал, острова Вайгач, а также атомный контейнеровоз "Севморпуть". В состав этого флота входит и атомный ледокол "50 лет Победы".