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РИА Новости

Военный эксперт рассказал об уникальных особенностях новых ледоколов РФ

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Модель атомного ледокола "Арктика"
Модель атомного ледокола "Арктика".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Гендир "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что новый российский ледокол "Камчатка" будет заложен в 2021 году. Военный эксперт Виктор Литовкин отметил в эфире радио Sputnik, что новые мощные ледоколы нужны для выполнения задач как экономического, так и оборонного порядка.

Новый российский серийный атомный ледокол, последний из атомоходов ЛК-60 проекта 22220, заложат в 2021 году, его назовут "Чукотка", сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на заседании международного Общественного совета Северного морского пути.

"Планируем, что в следующем году заложим финальный, завершающий эту серию ледокол, он будет называться "Чукотка"", – сказал Лихачев, которого цитирует РИА Новости.

"Чукотка" станет пятым отечественным универсальным атомным ледоколом проекта 22220. Головной атомоход "Арктика" этого проекта был построен на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге. Как ожидается, "Арктику" сдадут в эксплуатацию "Росатому" осенью.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил в эфире радио Sputnik , что новые мощные ледоколы нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.

"Дело в том, что девять месяцев в году Северный морской путь от Карских ворот до Берингова пролива покрыт льдом. И чтобы круглогодично проводить наши караваны и иностранные суда, которые будут использовать Северный морской путь с нашего разрешения и под нашим руководством, нужны мощные атомные ледоколы, которые способны будут ломать лед толщиной более двух метров. Такой лед будет способен ломать этот ледокол, и вся серия этих ледоколов. А ледокол "Лидер", который строится сейчас на Дальнем Востоке, на заводе "Звезда" – предполагается, что он сможет ломать лед до четырех метров", – сказал Виктор Литовкин.

По его словам, ледокольный флот в Арктической зоне выполняет задачи как экономического, так и оборонного порядка.

"Мы знаем, что в нашем Арктическом регионе находятся несметные богатства – нефть, газ, редкоземельные элементы и другие полезные ископаемые. И кроме того, что мы должны обеспечить прохождение коммерческих грузов по Северному морскому пути, мы должны еще охранять эту территорию от любых непрошеных гостей и претендентов на наши территориальные воды, на наши экономические зоны и интересы. Поэтому те же ледоколы будут способствовать и пребыванию кораблей нашего Военно-морского флота на этих рубежах. Я имею в виду, надводных кораблей нашего ВМФ, потому что подводные и так там будут находиться. Но мы строим сейчас и военные корабли для Арктической зоны, которые будут там охранять наши национальные интересы", – отметил Виктор Литовкин.

Сейчас на "Балтийском заводе" идет строительство двух серийных атомоходов "Сибирь" и "Урал". Закладка четвертого универсального атомного ледокола "Якутия" прошла 26 мая этого года. Заказчиком строительства этих атомоходов выступает ФГУП "Атомфлот" ("Росатомфлот", предприятие "Росатома").

Атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными в мире. Длина этих атомоходов составляет 173,3 метра, ширина – 34 метра, водоизмещение – 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

Как правило, в названиях атомных ледоколов увековечиваются географические объекты, связанные с Арктикой. Сейчас в состав российского атомного ледокольного флота входят атомоходы, названные в честь северных полуостровов Таймыр и Ямал, острова Вайгач, а также атомный контейнеровоз "Севморпуть". В состав этого флота входит и атомный ледокол "50 лет Победы".

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Страны
Россия
Продукция
50 лет Победы
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
Звезда ДЗ
Росатом
Проекты
10510 Лидер
Арктика
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