Турецкие самолеты начали приземляться на авиабазе "Эль-Ватыя" в Ливии

Турецкие самолеты начали приземляться на ливийской авиабазе "Эль-Ватыя". Сообщается о первой посадке военно-транспортного С-130 Hercules. Информация о доставленном грузе пока отсутствует.

⚠️Turkish Air Force lands directly at Al Watiya AFB ! Turkish Air Force’s Erkilet based turboprop transport planes, 221st Squadron A400 17080 flew from Istanbul to Misrata & 222nd Squadron’s Lockheed C130 Hercules 711468 flew from Konya to Al Watiya. pic.twitter.com/4YOm4Mfxpm — Yörük Işık (@YorukIsik) July 16, 2020

Известно, что этот объект долгое время контролировался формированиями Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара и был покинут ими в мае текущего года.

Недавно здесь были уничтожены турецкие зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk.

Несмотря на понесенные потери, турецкие военные не оставили намерений присутствовать здесь на постоянной основе. Военные эксперты ожидают перебазирования ударных беспилотных летательных аппаратов, а также возможную переброску истребителей F-16.

Продолжает действовать воздушный мост с находящимся под контролем Правительств национального согласия аэродромом в Мисурате, на котором, в свою очередь, приземлился военно-транспортный самолет А400.

В Сети также появились датированные июнем спутниковые фотографии с находящимися в районе международного аэропорта "Митига" в Триполи турецкими 35-мм двуствольными зенитными самоходнми установками Korkut.

В порту ливийской столицы замечены бронеавтомобили Kirpi, такая техника активно используются формированиями ПНС в боях против отрядов Хафтара.

Some interesting details from #Tripoli Mitiga airport as Google Earth updates imagery now dated 14.06.2020, #Libya - AD position - Destroyed hangars - KORKUT SPAAG pic.twitter.com/Xvxr3L16dk — Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) July 15, 2020

Алексей Моисеев