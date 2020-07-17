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РИА Новости

Глава МИД Испании и генсек НАТО обсудили "сложные отношения с Россией"

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МАДРИД, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в Мадриде, в ходе которых обсудили и отношения с Россией.

"Разговор был вокруг актуальных событий организации в тот момент, когда она противостоит многочисленным вызовам – от сложных отношений с Россией на востоке до нестабильности в южном Средиземноморье, а также необходимости усилить трансатлантические отношения", - говорится в сообщении испанского МИД.

"Намерение Испании - добиваться единства, поскольку она убеждена в том, что многостороннее разрешение вопросов, влияющих на безопасность всех союзников, имеет определяющее значение для укрепления взаимного доверия и обеспечения стабильности и безопасности во всем евроатлантическом регионе", - заявила Лайя.

Генсек НАТО прибыл в Мадрид, чтобы принять участие в торжественной церемонии в память о жертвах эпидемии COVID-19, которая состоялась утром рядом с королевским дворцом. Министр иностранных дел поблагодарила Столтенберга за его присутствие, поскольку "это еще раз демонстрирует солидарность союзников с Испанией и роль, которую сыграла НАТО в борьбе с пандемией".

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Страны
Испания
Россия
Проекты
NATO
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