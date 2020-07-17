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РИА Новости

Азербайджан пригрозил ракетным ударом по АЭС в Армении

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Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана
Военнослужащие вооруженных сил Азербайджана.
Источник изображения: Минобороны Азербайджана

МОСКВА, 16 июля/ Радио Sputnik. Азербайджан способен нанести точный ракетный удар по АЭС в Армении, что станет для нее катастрофой, заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя утверждения армянской стороны о возможном ударе по водохранилищу.

Он напомнил, что рельеф местности в районе Мингячевирского водохранилища, проведение там укрепительных работ, а также средства ПВО на вооружении азербайджанской армии не дадут возможности нанести удар по стратегическому объекту.

"При этом Армения не должна забывать о том, что новейшие ракетные системы, которые находятся на вооружении ВС Азербайджана, способны нанести точный удар по Мецаморской АЭС, что будет катастрофой для Армении", – приводит портал Oxu.Az слова Даргяхлы.

В воскресенье, 12 июля, радио Sputnik сообщило о начале боестолкновений на границе Армении и Азербайджана. По заявлениям сторон, обстрелы продолжаются в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех офицеров и десяти раненых. Обе стороны возлагают вину за обстрелы друг на друга.

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали участников к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки. В ОБСЕ призвали обе стороны к немедленному возвращению к режиму прекращения огня.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Баку созвал сессию Движения неприсоединения из-за ситуации на границе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Грузия
Россия
Проекты
ОБСЕ
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