Минобороны получит новый разведывательный беспилотник

Источник изображения: Пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод"

Минобороны может получить на вооружение новый многофункциональный беспилотник вертолетного типа. Как следует из материалов конкурса "Авиастроитель года", в ближайшее время ожидается заключение контракта на его поставку в ВС РФ.

Как сообщается, новый беспилотник вертолетного типа, получивший название "Грач", создан специалистами Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (ООО "АПКБ", дочернее предприятие АПЗ) под научным руководством Воронежской военно-воздушной академии (ВВА). БПЛА создан по классической схеме вертолета с одним несущим и рулевым хвостовым винтами. Двигатель бензиновый.

В ближайшее время планируется после проведения испытаний присвоение литеры "О" и заключение государственного контракта с Минобороны России на поставку первых многофункциональных вертолетов в рамках гособоронзаказа

- говорится в сообщении.

Заявляется, что данный беспилотник может быть использован как в качестве разведывательного, так и в качестве транспортно-грузового. При собственной массе в 100 кг, он способен поднимать груз массой до 40 кг и доставлять его на расстояние до 400 км.

Предыдущая версия беспилотника БПЛА-ВТ "Грач" была показана на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Беспилотник мог доставить 50 кг груза на 300 км, высота полета называлась в 3,5 км, скорость - 160 км/час, время нахождения в воздухе - 6 часов. С тех пор беспилотник был модернизирован: снижен вес носителя и полезной нагрузки, чтобы увеличить дальность и время полета. Также конструкторы усовершенствовали форму пеленгатора, чтобы вертолет стал более маневренным и устойчивым к ветру.

В настоящее время разработчики ведут подготовку к испытаниям и лицензированию беспилотника в соответствии с Воздушным кодексом РФ.