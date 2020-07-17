Войти
Военное обозрение

Минобороны получит новый разведывательный беспилотник

68
0
0

Источник изображения: Пресс-служба АО "Арзамасский приборостроительный завод"

Минобороны может получить на вооружение новый многофункциональный беспилотник вертолетного типа. Как следует из материалов конкурса "Авиастроитель года", в ближайшее время ожидается заключение контракта на его поставку в ВС РФ.

Как сообщается, новый беспилотник вертолетного типа, получивший название "Грач", создан специалистами Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (ООО "АПКБ", дочернее предприятие АПЗ) под научным руководством Воронежской военно-воздушной академии (ВВА). БПЛА создан по классической схеме вертолета с одним несущим и рулевым хвостовым винтами. Двигатель бензиновый.

В ближайшее время планируется после проведения испытаний присвоение литеры "О" и заключение государственного контракта с Минобороны России на поставку первых многофункциональных вертолетов в рамках гособоронзаказа

- говорится в сообщении.

Заявляется, что данный беспилотник может быть использован как в качестве разведывательного, так и в качестве транспортно-грузового. При собственной массе в 100 кг, он способен поднимать груз массой до 40 кг и доставлять его на расстояние до 400 км.

Предыдущая версия беспилотника БПЛА-ВТ "Грач" была показана на международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Беспилотник мог доставить 50 кг груза на 300 км, высота полета называлась в 3,5 км, скорость - 160 км/час, время нахождения в воздухе - 6 часов. С тех пор беспилотник был модернизирован: снижен вес носителя и полезной нагрузки, чтобы увеличить дальность и время полета. Также конструкторы усовершенствовали форму пеленгатора, чтобы вертолет стал более маневренным и устойчивым к ветру.

В настоящее время разработчики ведут подготовку к испытаниям и лицензированию беспилотника в соответствии с Воздушным кодексом РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АПЗ Пландина
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Гособоронзаказ
Похожие новости
17.02.2020
Итоги деятельности Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в 2019 году и перспективы
10.07.2019
"Грач" собирается в разведку
18.06.2019
"Сосна"-невидимка: новейший российский ЗРК попал на видео
14.01.2019
Оружие-2019. Какие новинки получит армия России
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 01:31
  • 4
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 17.07 01:15
  • 14
«Стрела»: машина, способная «летать»
  • 17.07 01:13
  • 1
В НАТО просят повышать расходы на ВПК, в России пройдет крупный военный форум
  • 17.07 00:23
  • 3
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 16.07 23:38
  • 15
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 16.07 21:33
  • 8
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 16.07 20:13
  • 8
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 16.07 19:14
  • 24
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 16.07 14:14
  • 1
"Росэлектроника" разработала мобильную версию комплекса "Атака-Трофи" для противодействия гражданским БЛА
  • 16.07 13:44
  • 56
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 16.07 12:59
  • 5
В Ростехе рассказали, когда начнется производство двигателей для Ка-62
  • 16.07 12:34
  • 3
Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов
  • 16.07 10:32
  • 3
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии