За нападение смертника на БТР-82А российские самолеты проутюжили террористов на юге Идлиба

Атака на совместный российско-турецкий патруль может сорвать выполнение мирных договоренностей по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

Это нападение попало на камеру видеорегистраторов российской бронетехники. В кадре видно, как заминированная легковая машина террористов, во время прохождения колонны, таранит БТР-82А военной полиции Минобороны РФ, после чего происходит мощный взрыв, отбрасывающий бронетранспортер с дороги на несколько метров. Его сила была такова, что получили повреждения следующие следом бронеавтомобиль «Тигр» и турецкая бронемашина Kirpi II.

Ответственность за нападение взяла на себя до сих пор неизвестная группировка «Катаиб Хаттаб Аш-Шишани». Исходя из ее названия, следует, что она создана чеченскими боевиками, пишет Free News.

На данный момент известно, что в результате взрыва пострадали трое российских и несколько турецких военнослужащих. В числе раненых оказалось двое уроженцев Ингушетии, несущих службу в составе ингушского батальона военной полиции в Сирии. На следующих кадрах показано, как после эвакуации с места инцидента российских военных, их аккуратно достают из турецкой бронемашины, как имеющей большую вместимость и переносят в российский БТР.

Несмотря на то, что российская бронетехника получила серьёзные повреждения, она спасла всех бойцов, принимавших участие в проведении патрулирования. Военнослужащие получили лишь легкие и средние травмы, связанные с контузией, переломами и ушибами.

Стоит отметить, что пока неизвестно разорвет ли Россия договорённости с Турцией по деэскалации ситуации в Идлибе или же спустит данный инцидент на тормозах. Прокол Анкары очевиден, так как зафиксирован факт явной агрессии на территории подконтрольных ей боевиков.

Впрочем, реакция российских военных вскоре последовала. Самолеты ВКС РФ нанесли серию мощных ударов по базам и позициям джихадистов на севере Латакии и на юге Идлиба. К наказанию боевиков приступила и сирийская армия, обстреляв артиллерией районы расположения бандформирований, в том числе и тот, где произошло нападение.