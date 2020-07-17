Курганмашзавод объявляет конкурс на создание архитектурного комплекса, посвященного БМП разных поколений

ПАО «Курганмашзавод» объявляет открытый конкурс на лучший эскизный проект создания комплексной архитектурной композиции «Наука. Армия. Промышленность», посвященной 70-летию предприятия.

Конкурсантам предлагается придумать и реализовать в эскизе или макете наилучшее, на их взгляд, концептуальное решение благоустройства территории перед заводоуправлением предприятия. Частью композиции наряду с БМП-2, которая была установлена 20 лет назад, должны стать натурные образцы БМП-1 и БМП-3. Новый архитектурный ансамбль призван стать еще одной достопримечательностью города, создать привлекательный облик предприятия и Кургана в целом.

Принять участие в конкурсе могут все желающие: и коллективы, и индивидуальные специалисты. Подведение итогов планируется с 15 по 25 октября. Победителям установлены премии.

Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2020 года по адресу 640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 134, тел. 45-42-53, [email protected]. По организационным вопросам обращайтесь по адресам электронной почты: [email protected]; [email protected].

Организаторами творческого конкурса выступили ПАО «Курганмашзавод» и Общественная организация «Ассоциация библиотекарей города Кургана» при содействии Туристско-информационного центра города Кургана, МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» и информационной поддержке ООО «Редакция газеты «Курган и курганцы».

Напомним, что 6 июля ПАО «Курганский машиностроительный завод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) отметил свое 70-летие. ПАО «Курганмашзавод» - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса РФ, единственный в России производитель легкобронированной техники.