Войти
Военно-промышленный курьер

Курганмашзавод объявляет конкурс на создание архитектурного комплекса, посвященного БМП разных поколений

70
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

ПАО «Курганмашзавод» объявляет открытый конкурс на лучший эскизный проект создания комплексной архитектурной композиции «Наука. Армия. Промышленность», посвященной 70-летию предприятия.

Конкурсантам предлагается придумать и реализовать в эскизе или макете наилучшее, на их взгляд, концептуальное решение благоустройства территории перед заводоуправлением предприятия. Частью композиции наряду с БМП-2, которая была установлена 20 лет назад, должны стать натурные образцы БМП-1 и БМП-3. Новый архитектурный ансамбль  призван стать еще одной достопримечательностью города, создать привлекательный облик предприятия и Кургана в целом.

Принять участие в конкурсе могут все желающие: и коллективы, и индивидуальные специалисты. Подведение итогов планируется с 15 по 25 октября. Победителям установлены премии. 

Конкурсные работы принимаются до 15 октября 2020 года по адресу 640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 134, тел. 45-42-53, [email protected]. По организационным вопросам обращайтесь по адресам электронной почты: [email protected]; [email protected].

Организаторами творческого конкурса выступили ПАО «Курганмашзавод» и Общественная организация «Ассоциация библиотекарей города Кургана» при содействии Туристско-информационного центра города Кургана, МБУК «Библиотечная информационная система города Кургана» и информационной поддержке ООО «Редакция газеты «Курган и курганцы».

Напомним, что 6 июля ПАО «Курганский машиностроительный завод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех) отметил свое 70-летие. ПАО «Курганмашзавод» - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса РФ, единственный в России производитель легкобронированной техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-1
БМП-2
БМП-3
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
Проекты
2020-й год
ИТ
Похожие новости
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
13.08.2019
Ведущему КБ по разработке легкобронированной гусеничной техники – 65 лет
30.07.2012
Противодесантная операция
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 01:31
  • 4
Морская авиация ВМФ до конца года получит три самолёта Бе-200 - генерал Кожин
  • 17.07 01:15
  • 14
«Стрела»: машина, способная «летать»
  • 17.07 01:13
  • 1
В НАТО просят повышать расходы на ВПК, в России пройдет крупный военный форум
  • 17.07 00:23
  • 3
Минобороны Израиля стремится ускорить поставку транспортов-заправщиков KC-46A
  • 16.07 23:38
  • 15
В России разрабатывают рассчитанный на сто пусков ракетный двигатель - Рогозин
  • 16.07 21:33
  • 8
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 16.07 20:13
  • 8
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
  • 16.07 19:14
  • 24
Путин объяснил значение принятых поправок в Конституцию РФ с точки зрения укрепления государственности и развития страны
  • 16.07 14:14
  • 1
"Росэлектроника" разработала мобильную версию комплекса "Атака-Трофи" для противодействия гражданским БЛА
  • 16.07 13:44
  • 56
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 16.07 12:59
  • 5
В Ростехе рассказали, когда начнется производство двигателей для Ка-62
  • 16.07 12:34
  • 3
Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов
  • 16.07 10:32
  • 3
Направление главного удара
  • 16.07 01:36
  • 3
Подлодка К-560 «Северодвинск» против Virginia «Block III»
  • 15.07 23:06
  • 4
В Сети появилось видео подрыва российского патруля в Сирии