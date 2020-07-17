Зонд Solar Orbiter получил первые фотографии Солнца с близкого расстояния

Астрономы разглядели на них "солнечные костры"

ТАСС, 16 июля. Космический аппарат Solar Orbiter передал на Землю первые фотографии Солнца, полученные с расстояния в 77 млн км от поверхности светила. Ученые впервые увидели на них миниатюрные подобия солнечных вспышек. Об этом в четверг сообщили участники миссии на онлайн-брифинге, проходившем в штаб-квартире ЕКА.

"Мы очень рады тому, что мы получили эти первые снимки, но это только начало. Наша миссия продолжит свое путешествие по внутренней Солнечной системе и подойдет к Солнцу еще ближе примерно через два года. В конечном итоге, мы окажемся на расстоянии в 42 миллиона километров от его поверхности, что в четыре раза меньше, чем дистанция между Землей и светилом", - рассказал научный руководитель миссии в ЕКА Дэниел Мюллер.

Solar Orbiter - совместный проект NASA и Европейского космического агентства (ЕКА) стоимостью примерно 1,5 млрд долларов. Миссия зонда рассчитана на семь лет, в течение которых аппарату весом около двух тонн предстоит вести наблюдение за солнечной активностью и полярными областями звезды. Он был запущен 10 февраля 2020 года с мыса Канаверал на ракете-носителе Atlas V.

Всего зонд оснащен десятью различными приборами, шесть из которых будут постоянно направлены на Солнце, а четыре других необходимы для изучения состояния среды вокруг самого аппарата. Кроме того, на зонде установлен специальный теплозащитный щит, который позволит аппарату приближаться к Солнцу на расстояние до 42 млн км.

Недавно, как отметил Мюллер, инженеры и пилоты миссии завершили проверку всех инструментов Solar Orbiter перед тем, как миссия в первый раз сблизилась с Солнцем, подойдя к нему на расстояние в 77 миллионов километров. Это позволило ученым получить первые научные данные, используя все десять приборов зонда. Эти замеры, по словам руководителя Solar Orbiter, уже сейчас принесли несколько интересных и неожиданных открытий.

Обратная сторона Солнца

В частности, фотографии поверхности светила, полученные ультрафиолетовой камерой EUI, указали на существование миниатюрных вспышек на поверхности светила, которые астрономы окрестили "солнечными кострами". Подобные структуры, как предполагают исследователи, играют важную роль в разогреве короны Солнца до сверхвысоких температур, точные механизмы чего до сих пор остаются загадкой для теоретиков.

Фотографии Солнца, которые сделал аппарат Solar Orbiter Источник изображения: © Solar Orbiter/EUI Team (ESA & NASA); CSL, IAS, MPS, PMOD/WRC, ROB, UCL/MSSL

Пока, как подчеркивают исследователи, еще рано говорить о том, что Solar Orbiter удалось раскрыть этот механизм, однако ученые надеются, что последующие наблюдения за солнечным ветром и вспышками на поверхности Солнца помогут им доказать это.

Помимо этого, европейской миссии удалось получить первые данные по тому, как выглядят регионы магнитной активности, а также связанные с ними пятна и прочие структуры на "обратной стороне" Солнца, скрытой от всех наблюдателей на Земле.

Эти наблюдения были особенно важными для астрономов, так как до недавнего времени наше светило находилось в "спячке" и видимых крупных пятен на его поверхности было очень мало. Подобные замеры, как надеются астрофизики, раскроют секрет того, какие процессы управляют 11-летним циклом активности Солнца.

Помимо этого, астрономам удалось измерить свойства солнечного ветра в момент максимального сближения с Солнцем. Эти данные, а также последующие замеры подобного рода, как надеются исследователи, помогут ученым понять, как формируется этот поток заряженных частиц и где он возникает.

Более детальные данные, как отметили ученые, они рассчитывают получить в конце следующего года, когда Solar Orbiter еще раз сблизится со светилом, а также во второй половине 2022 года, когда выйдет на стабильную орбиту вокруг Солнца и будет подходить к нему ближе, чем Меркурий, после серии гравитационных маневров.