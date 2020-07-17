Великобритания вооружится новыми ударными дронами

Британская армия вскоре получит ударные беспилотники нового поколения. Вчера, 15 июля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Великобритании заказало компании General Atomics производство дронов Protector.

В рамках контракта стоимостью $80 млн британские вооружённые силы получат 3 беспилотника Protector и 3 наземных станции управления. При этом контракт содержит опцион ещё на 13 дронов. Первый беспилотник будет готов в следующем году, при этом они должны официально поступить на вооружение только к 2024 году.

Беспилотник MQ-9B SkyGuardian, он же Protector Источник изображения: defensenews.com

MQ-9B SkyGuardian, он же Protector, является новой версией -9 Reaper, разработанной компанией General Atomics Aeronautical Systems. Изначально планируется принять на вооружение 16 дронов, которые заменят имеющиеся на вооружении 10 единиц MQ-9 Reaper. При этом Минобороны Великобритании рассматривает возможность увеличения заказа до 26 «Защитников».

От базовой версии MQ-9 Reaper модель Protector отличается возможностью работы в гражданском воздушном пространстве, усиленной конструкцией, удлинённым крылом, а также повышенной защитой от внешних повреждений (столкновение с птицами, удары молний). Кроме того, новые беспилотники имеют увеличенное время полёта (с 27 до 40 часов) и оснащены девятью точками для подвески вооружения (ракет MBDA Brimstone 2 и бомб Raytheon Paveway IV).