Прямая угроза: РФ предостерегает США от размещения ракет в Европе

Россия разместит ракеты вблизи ЕС, если в Европе появятся ракеты США

Размещение американских противоракетных установок в Польше и Румынии представляет прямую угрозу для России, считают в МИД РФ. Эти системы стоят в Румынии с 2016 года, а Варшава все еще ждет окончания работ по их установке, которое запланировано на 2021 год. Польша активно вооружается, заявляя при этом о "российской угрозе", существование которой категорически отвергают в Москве.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал прямой угрозой для страны использование универсальных пусковых установок в рамках американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии, позволяющих запускать ракеты средней дальности.

Создание ракетной базы в Польше с пусковыми установками Мk-41 должно быть завершено в 2021 году.

«Все эти планы, разумеется, учитываются в процессе планирования в области обороны», - сказал замглавы МИД в интервью «Интерфаксу».

По его словам, Россия может разместить свои ракеты средней и меньшей дальности вблизи границ Евросоюза, если Соединенные Штаты разместят аналогичное вооружение на территории Европы.

В феврале директор агентства по противоракетной обороне при Пентагоне вице-адмирал Джон Хилл заявил, что комплекс ПРО США Aegis Ashore поставят на боевое дежурство в Польше с опозданием на два года, то есть он может появиться в республике в 2022 году, приводило его слова Defense News.

Первоначально предполагалось ввести противоракетный комплекс (ПРК) Aegis Ashore в Польше в эксплуатацию ко второй половине 2018 года, но запуск объекта отложили до 2020 года из-за проблем с подрядчиком, которого наняли в Польше для строительства объекта. Помимо этого, график строительства польского Aegis Ashore существенно сдвинулся из-за плохой погоды, а также проблем с увеличением численности рабочей силы и других ресурсов для выполнения всех необходимых работ, говорил бывший тогда генеральным директором агентства по противоракетной обороне США Сэмюэль Гривз.

Согласно опубликованному в феврале бюджету на 2021 финансовый год, агентству по ПРО США потребуются дополнительные $96 млн на финансирование только поддержания систем Aegis Ashore, находящихся в защитных контейнерах с контролируемой температурой.

По словам Джона Хилла, у нынешнего подрядчика были проблемы на «этой последней тактической миле» и проект практически находится на стадии завершения.

«То, что в настоящий момент времени не является законченным, как раз то, что нам действительно нужно. А именно - вспомогательное управление, отопление, электропитание и охлаждающие установки. То есть объекты, которые питают и поддерживают боевую систему», - пояснил Хилл. Он уточнил, что именно проблемы с этими объектами приостановили ввод Aegis Ashore в строй в польском Редзикове.

В России регулярно указывают на усиление военной мощи западных соседей. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседание коллегии ведомства в августе прошлого года заявил о напряженности военно-политической обстановки на западном стратегическом направлении. Он обратил внимание, что там усиливается военное присутствие НАТО. В частности, министр говорил о Польше и Румынии, где США развертывают свои системы ПРО.

На румынской территории с 2016 года функционирует военная база Соединенных Штатов, на которой установлена система Aegis Ashore с пусковыми установками Mk-41 и ракетами-перехватчиками SM-3. В Пентагоне заверяют, что эти системы предназначены для перехвата баллистических ракет. При этом Москва не раз указывала Вашингтону на то, что с помощью Mk-41 могут быть запущены крылатые ракеты «Томагавк», которые ранее были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон всегда отрицал это, но 2 августа 2019 года соглашение прекратило действовать.

Польша нацелена на укрепление восточного фланга не менее Румынии.

«Важно усилить восточный фланг НАТО, а, значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора», - говорил в прошлом году в эфире Polskie Radio министр обороны страны Мариуш Блащак. Глава военного ведомства напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться войска США на восточном фланге НАТО.

В Польше и Прибалтике регулярно заявляют о необходимости усиления оборонных позиций из-за «российской угрозы». Но, по мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, Североатлантический альянс использует такой тезис, чтобы развернуть свои войска вблизи границ РФ. По его словам, на фоне нагнетания русофобии в отношениях между Россией и НАТО, а также обвинений в том, что Москва "чуть ли не готовится напасть на Прибалтику, Польшу и всех остальных", происходит развертывание тяжелых вооружений на границах блока с РФ.

Лидия Мисник