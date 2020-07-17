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РИА Новости

На базе МиГ–31 создадут перспективный дальний перехватчик

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Пилот в кабине истребителя-перехватчика МиГ-31
Пилот в кабине истребителя-перехватчика МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. На базе истребителя МиГ-31 создадут перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко.

Он также отметил уникальность самого МиГ-31, который не имеет аналогов в мире.

Собеседник агентства уточнил, что по итогам прошлого года комиссия Минобороны отобрала наиболее перспективные проекты, созданные в рамках научно-исследовательских опытно-конструкторских изысканий.

"Работы по данному направлению продолжаются", — добавил Тарасенко.

Ранее сообщалось, что РСК "МиГ" в инициативном порядке разрабатывает концепт самолета дальнего перехватчика. Экс-главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев заявлял, что опытно-конструкторские работы по нему начнутся не ранее 2019 года.

В 2018-м Тарасенко говорил, что жизненный цикл предшественника ПАК ДП — самолета МиГ-31 — завершится через десять лет и ему понадобится замена.

Читайте полный текст интервью Ильи Тарасенко>>

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
МиГ РСК
Сухой ПАО
Персоны
Бондарев Виктор
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