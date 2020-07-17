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РИА Новости

Что остановит конфликт Азербайджана и Армении? Мнение эксперта

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Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения.
Источник изображения: © AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service

На армяно-азербайджанской границе возобновились столкновения. В эфире радио Sputnik эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.

На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в четверг в Минобороны Азербайджана. По информации военных, подразделения ВС Армении с утра 16 июля вновь попытались атаковать позиции азербайджанской армии. Отмечается, что обстрел велся из крупнокалиберного оружия и минометов. В результате обстрела села Дондар Гушчу снаряды упали на жилые дома, пострадавших среди мирного населения нет.

В свою очередь, в Минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана попытались совершить диверсию, а затем начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30.

Это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля, отметили в военном ведомстве.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.

"Это отголосок тридцатилетнего конфликта, спора за Нагорный Карабах. С этого момента Армения и Азербайджан считают друг друга врагами. И только огромное терпение Москвы, которая постоянно сводит их то в рамках СНГ, то в целом ряде переговоров в "тройке", позволяло уйти от полномасштабной войны", – сказал Андрей Суздальцев.

Однако сейчас ситуация накаляется, отметил он.

"Конфликт на самом деле полномасштабный – из регионального он передается на постсоветское пространство, начинает влиять на взаимоотношения с нашими соседями, пробует на зуб, тестирует наших союзников, наши союзные блоки. Все это, конечно, надо смикшировать, всеми силами прекратить", – уверен эксперт.

Он поделился мнением о том, что может помочь в стабилизации ситуации.

"Думаю, надо ждать встречи или беседы между (президентом Турции Реджепом Таипом) Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным. Именно эти два человека могут эту ситуацию остановить, и тогда есть надежда на стабилизацию. Иначе подтянутся другие мировые центры, которые с большим интересом смотрят на этот костер, и будут подбрасывать в него дровишки", – считает Андрей Суздальцев.

Начавшееся 12 июля противостояние продолжается четвертый день в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.

В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о двух жертвах и пяти раненых.

Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

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Азербайджан
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Грузия
Россия
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Продукция
Д-30 2А18
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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