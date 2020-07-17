Что остановит конфликт Азербайджана и Армении? Мнение эксперта

На армяно-азербайджанской границе возобновились столкновения. В эфире радио Sputnik эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.
На товузском направлении азербайджано-армянской границы возобновились бои, сообщили в четверг в Минобороны Азербайджана. По информации военных, подразделения ВС Армении с утра 16 июля вновь попытались атаковать позиции азербайджанской армии. Отмечается, что обстрел велся из крупнокалиберного оружия и минометов. В результате обстрела села Дондар Гушчу снаряды упали на жилые дома, пострадавших среди мирного населения нет.
В свою очередь, в Минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана попытались совершить диверсию, а затем начали обстреливать приграничные села Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30.
Это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля, отметили в военном ведомстве.
В эфире радио Sputnik независимый эксперт по постсоветскому пространству, политолог Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.
Однако сейчас ситуация накаляется, отметил он.
Он поделился мнением о том, что может помочь в стабилизации ситуации.
Начавшееся 12 июля противостояние продолжается четвертый день в сопредельных районах – Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о двух жертвах и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.