Следствие считает, что Сафронов передавал секреты через иностранца

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следствие ФСБ считает, что обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов взаимодействовал со спецслужбами Чехии через неназванного иностранца, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.

"По данным письма из СВР, человек, якобы получивший от Сафронова секретные сведения, – неизвестный, неназванный иностранец, шпион. Он обучен, имеет специальные навыки, является представителем чешской спецслужбы. Его гражданство в письме СВР не уточняется", - рассказал Павлов.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.