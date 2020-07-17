"Превратят в пепел". Военный аналитик нашел убийцу ядерной триады НАТО

МОСКВА, 16 июля/ Радио Sputnik. Запуск сорока ракет "Сарматов" способен "превратить США в пепел", заявил военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с "Царьградом".

"У нас есть возможность сдерживать ядерную триаду НАТО. И при этом обходиться малыми силами, не допуская попыток отобрать наши территории", – сказал Кнутов.

Эксперт уточнил, что "убийцы", в числе которых "Сарматы", С-400, и "Искандеры", даже малым количеством способны дать отпор ядерной триаде НАТО.

"Эти 40 "Сарматов" – это фактически 40 ракет, которые в состоянии просто США превратить в пепел. Ракеты мы эти ждем в следующем году. Начнут поступать на вооружение", – приводит слова Кнутова портал Argumenti.ru.

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