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РИА Новости

"МиГ" и "Сухой" вместе разработают истребитель шестого поколения

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Разрабатывать боевой авиационный комплекс шестого поколения компании "МиГ" и "Сухой" будут вместе, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко.

"Наши конкуренты – это американские и европейские авиапроизводители. И для поддержания уверенного лидерства в отрасли нам необходимо консолидировать лучшие компетенции, существующие сегодня в компаниях "МиГ" и "Сухой", и создать новые самолеты шестого поколения. Объединение потенциалов в рамках общих задач и общих целей – это колоссальная возможность сделать серьезный рывок. У зарубежных компаний таких возможностей уже нет", - сказал Тарасенко.

Отвечая на вопрос, будет ли самолет шестого поколения совместной разработкой "МиГа" и "Сухого", собеседник агентства ответил утвердительно. "Да, это будет разработка дивизиона военной авиации ОАК", - пояснил он.

В настоящее время в России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57. Первый самолет должен поступить в ВКС России в текущем году.

Илья Тарасенко был назначен на должность генерального директора компании "Сухой" в феврале текущего года решением совета директоров. Таким образом, он совмещает три должности - помимо "Сухого", Тарасенко руководит корпорацией "МиГ", а также отвечает за маркетинг и ВТС в Объединенной авиастроительной корпорации.

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Страны
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Компании
МиГ РСК
ОАК
Сухой ПАО
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