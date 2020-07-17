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ВМС США намерены обзавестись кораблями будущего

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией L3 Technologies на разработку и выпуск прототипа перспективного беспилотного среднего корабля в рамках программы MUSV.

L3 Technologies сконструирует для Военно-морских сил США прототип перспективного беспилотного среднего корабля в рамках программы разработки плавающих роботов Medium Unmanned Surface Vessel. На разработку беспилотного корабля военные намерены потратить 34,9 миллиона долларов. Если испытания первого прототипа плавающего робота пройдут успешно, ВМС США закажут разработчикам ещё восемь аналогичных MUSV.

В начале прошлого года отдел N96 Управления начальника военно-морских операций (OPNAV) ВМС США объявил, что военные намерены значительно увеличить число надводных роботов в составе флота. Предполагается, что благодаря этому американские военные смогут обеспечить круглосуточное присутствие в мировом океане, сократить расходы на флот и увеличить его боевые возможности.

Программа, разработанная Пентагоном, предполагает разработку четырех классов роботизированных кораблей: большого с тяжёлыми разведывательными системами и вооружением; среднего с разведывательными системами и оборудованием радиоэлектронной борьбы; малого с системами постановки мин и ретрансляционным оборудованием; а также миниатюрного с системами разведки, наблюдения и системами связи.

Контракт, заключенный с L3 Technologies и подразумевающий разработку среднего роботизированного корабля, предполагает создание аппарата длиной от 14 до 58 метров. Водоизмещение аппарата должно составлять около 450 тонн, а основным оборудованием для MUSV должны стать разведывательные системы и аппаратура радиоэлектронной борьбы. Другие подробности о разработке пока не раскрываются.

В общей сложности ВМС США намерены принять в состав флота не менее 40 плавающих беспилотников MUSV. В течение 2020 года военные планируют заказать разработку и строительство двух больших кораблей LUSV (Large Unmanned Surface Vessel). В основу проекта должны лечь предварительные наработки, полученные военными в рамках проекта Overlord («Повелитель»), впервые представленного в 2017 году, пишет ПМ.

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Страны
США
Проекты
2020-й год
БПЛА
Робот
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