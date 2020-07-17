Минобороны провело успешные испытания спутника-инспектора

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Российский новый спутник-инспектор прошел испытания, в ходе которых сумел провести диагностику другого отечественного космического аппарата. Об этом сообщает Минобороны.

Согласно сообщению, российские военные провели испытания нового спутника-инспектора, подтвердив его характеристики. В результате проверки другого космического аппарата с помощью данного спутник была получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого аппарата, которая была передана на наземные средства управления.

Сегодня в ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата

- говорится в сообщении.

Спутниками-инспекторами называются космические аппараты, способные маневрировать в космическом пространстве, приближаясь к другим космическим объектам. Данные спутники могут проводить внешний осмотр объектов, дозаправку и ремонт спутников, а также воздействовать на космические аппараты вероятного противника.

Напомним, что ранее во Франции обвинили российский спутник-инспектор в снятии информации с франко-итальянского военного спутника. Также деятельностью российских спутников обеспокоены в США.

В настоящее время на орбите действуют несколько российских спутников данного назначения.