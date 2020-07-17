Тральщик «Георгий Курбатов» проекта 12700 выведен из цеха

Источник изображения: Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода

На Средне-Невском судостроительном заводе вывели из цеха строящийся тральщик проекта 12700 "Георгий Курбатов". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Проведена операция по выводу из цеха корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Георгий Курбатов"

- говорится в сообщении.

Как заявили в пресс-службе, в июне на тральщике завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Все дальнейшие работы будут проводиться вне цеха, спуск корабля на воду планируется в сентябре.

В ходе достроечных работ предстоит завершить формирование надстройки тральщика, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем.

"Георгий Курбатов" является первым серийным тральщиком проекта 12700, заложенным после головного корабля серии "Александр Обухов". Заливка корпуса состоялась 26 февраля 2015 года, а официальная закладка - 24 апреля 2015 года. Спуск на воду был запланирован на сентябрь 2017 года, но 7 июня 2016 года на корабле произошел пожар, затронувший около 600 кв. метров. Огонь значительно повредил части обшивки обоих бортов выше верхней палубы, палубу полубака, часть настила ВП с подкрепляющим ее набором и другие связи между 10-м и 90-м шпангоутами. После этого было принято решение о переносе сроков строительства корабля.

Тральщики проекта 12700 способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение. Корабли серии "Александрит" имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Эти корабли противоминной обороны имеют водоизмещение около 890 тонн, длину - 62 метра и ширину 10 метров, экипаж насчитывает 44 человека.