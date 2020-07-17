Обновлённая система РЭБ «Гималаи» Су-57 способна «обезоружить» американский F-35

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Российский самолёт Су-57 позиционируется как истребитель пятого поколения, а Россия в этом плане – третьей по счёту страной, которая поставит собственный истребитель поколения 5 на вооружение (после США и Китая). Напомним, что на данный момент Минобороны законтрактовало 76 Су-57, причём поставки должны начаться с текущего года. Первыми в войска пойдут Су-57 с двигателями первого этапа.

Одной из сильных сторон российского истребителя нового поколения является комплекс РЭБ (радиоэлектронной борьбы) «Гималаи». Это интегрированная в самолёт система, которая фактически выполняет функцию автоматизированной «умной» обшивки. Также её называют «умным» фюзеляжем.

Сама система РЭБ «Гималаи» начала поставляться для интеграции на Су-57 ещё в 2014 году. За это время самолёт и его бортовые системы претерпели существенные изменения в сторону повышения функциональности.

Интегрированный комплекс РЭБ истребителя пятого поколения российского производства имеет уникальную возможность фактически превращать истребители пятого поколения потенциального противника в самолёты поколения 4. Речь идёт о том, что система РЭБ Су-57 новой модификации сводит к минимуму реализованную на других истребителях «стелс»-технологию. А ведь именно «стелс»-технология за рубежом позиционируется чуть ли не как основной элемент истребителей пятого поколения.

Система РЭБ Су-57 не имеет единого участка на фюзеляже. Она распределена таким образом, что позволяет наводить помехи и защищать самолёт от ракет с головками самонаведения фактически во всех ракурсах и проекциях. Элементы РЭБ Су-57 размещены не только на фюзеляже, но и на крыльях. Комплекс РЭБ «Гималаи», по некоторым данным, по радиусу эффективного применения превосходит дальность пуска ракет класса "воздух-воздух", а потому уже выпущенная противником ракета будет дезориентирована комплексом российского истребителя. Можно говорить о том, что комплекс РЭБ способен "обезоружить" американские F-35 и F-22.

Ранее сообщалось, что обновлённая версия «Гималаев» будет использоваться при создании ударных беспилотников нового поколения российского производства. По всей вероятности, «Гималаи» могут применяться и как основа радиоэлектронной защищённости БПЛА «Охотник».