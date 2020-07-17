Семь погибших: в Турции разбился самолет-разведчик

В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика

В Турции разбился самолет-разведчик. Жертвами инцидента стали по меньшей мере семь человек, сообщили в турецком МВД. В числе погибших - два пилота. Самолет выполнял разведывательную миссию с 13 июля и потерпел крушение через три дня после ее начала. В последние месяцы все чаще сообщается о крушениях военных самолетов по всему миру.

Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

По его словам, самолет вылетел из аэропорта Ван Ферит Мелен 15 июля в 18.34 по местному времени (совпадает с мск), а связь с ним была потеряна приблизительно в 22.45. Обломки воздушного судна обнаружили в горах на западе провинции около 03.00 следующего дня.

Потерпевший крушение борт выполнял разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри с 13 июля. Среди погибших два пилота.

Накануне при посадке в аэропорту города Беледуэйне в Сомали упал самолет кенийской авиакомпании Bluebird Aviation, перевозивший гуманитарную помощь по заказу ООН. Как передавало местное издание Kahawa Tungu, на борту находились три человека, они выжили. Точная причина крушения неизвестна.

По данным СМИ, самолет совершил жесткую посадку, а затем развалился и загорелся. На обнародованных кадрах видно, что местные жители сначала пытаются тушить воздушное судно, но после прекращают попытки.

Собранный в Канаде самолет Dash 8-400 PF - это одна из примерно десяти машин, которыми располагает Bluebird Aviation. Помимо гуманитарной помощи, он также перевозил продовольствие для Миссии Африканского союза в Сомали: в Беледуэйне расквартированы более 4 тыс. военнослужащих из Эфиопии.

За день до этого сообщалось о крушении истребителя военно-воздушных сил США F-16 Viper. Он разбился во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико, сообщала в Facebook 49-я эскадрилья ВВС страны.

«F-16 Viper из состава 49-й эскадрильи разбился сегодня при приземлении на базе ВВС США Холломен приблизительно в 18:00 по местному времени (03:00 мск 14 июля)», - указано в сообщении.

В момент крушения на борту истребителя находился только пилот. Он успел катапультироваться и получил незначительные травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Как отмечал телеканал Fox News, этот инцидент стал пятым крушением боевого самолета в США с мая. Кроме того, это уже вторая авария с участием F-16 за последние две недели.

В середине июня в 48-м авиакрыле ВВС США сообщили, что американский истребитель F-15 упал в Северное море у побережья Великобритании. Инцидент произошел примерно в 9:40 (11:40 мск), уточнил в авиаполке. Истребитель вылетел с авиабазы Королевских военно-воздушных сил Великобритании Лейкенхит, которую также используют ВВС США. Самолет совершал обычный учебно-тренировочный полет с одним пилотом на борту. Причины падения борта не сообщались.

За месяц до этого крушение потерпел американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor. Он упал во время тренировочного полета в штате Флорида, уточнило издание USA Today со ссылкой на пресс-службу военной базы Eglin AFB. Пилот успел катапультироваться, его госпитализировали в больницу при военной базе. Пострадавших в результате инцидента нет. О причинах крушения не сообщалось. По факту инцидента было организовано расследование.

Истребители F-22 Raptor производились в 1997-2011 годы. В их разработке участвовала корпорация Boeing. Самолет оснащен 20-мм пушкой с боезапасом более 400 выстрелов. Кроме того, он способен нести восемь ракет класса «воздух - воздух». Истребитель также может перевозить бомбы с корректируемой траекторией падения.

Помимо этого инцидента в мае канадские ВВС заявили о крушении самолета пилотажной группы Snowbirds (англ. - "Снегири") в провинции Британская Колумбия.

В результате катастрофы погиб один человек, еще один получил тяжелое ранение.

"С болью на душе мы объявляем, что один из членов команды "Снегири" канадских ВС скончался, еще один получил серьезные ранения. Можем подтвердить, что связались с основными членами семей тех, кого затронуло это происшествие", - указали в заявлении канадских королевских ВВС в Twitter.

Позже в ВВС страны уточнили, что травмы выжившего при крушении пилота "не представляют угрозы для жизни".

Лидия Мисник