Продолжается централизация управления дивизиона военной авиации ОАК

ЦАМТО, 16 июля. В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в ГК Ростех) продолжается выполнение принятых решений о корпоративной трансформации, централизации управленческих функций и формировании дивизионов по видам деятельности.

Оптимизация управления и корпоративной структуры, снижение издержек, повышение эффективности работы и создание единых центров технологических компетенций – это часть мероприятий программы финансового оздоровления ОАК, принятой правительственной комиссией и одобренного на совещании с участием президента России в мае 2020 года.

В частности, формируемый дивизион военной авиации, объединив конструкторский и производственный потенциалы компаний "Сухой" и "МиГ", будет отвечать за разработку, производство и обслуживание всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации ОАК. Управление дивизионом будет осуществляться из единого центра.

В рамках этого процесса, начиная с июня 2020 года, в ПАО "Компания "Сухой" переданы функции единоличного исполнительного органа АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ". Таким образом, генеральный директор ПАО "Компания "Сухой" Илья Тарасенко продолжит руководить обеими компаниями. Управляющим директором Корпорации "МиГ" назначен Андрей Герасимчук.

А.Герасимчук окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации, карьеру начал на "МиГе", где, проработав более 30 лет, до нынешнего назначения прошел путь от авиатехника по планеру до заместителя генерального директора по организации поставок.

"Сухой" и "МиГ" работают под единым руководством с февраля 2020 года, когда генеральным директором "Сухого" был избран Илья Тарасенко, продолжавший занимать пост гендиректора "МиГа".

Принимаемые меры призваны устранить дублирование управленческих функций, сократить общепроизводственные и общехозяйственные затраты. Фактически большинство административных и ряд инфраструктурных функций, в том числе центры вычислений, стендовая база, функциональные службы, станут общими и будут выполнять сервисную функцию для укрепления ключевой – инженерной – компетенции.

Сильные и известные во всем мире бренды "МиГ" и "Сухой" сохранятся. Конструкторские бюро "МиГа" и Сухого остаются автономными и продолжат развиваться в рамках каждой инженерной школы с сохранением наработанных подходов в работе. Это даст возможность поддержать конкуренцию между конструкторскими коллективами и на стадиях аванпроекта и НИР генерировать более широкий ряд альтернативных проектов авиационных комплексов для последующей проработки. "Сухой" и "МиГ" уже имеют опыт совместной работы над перспективными самолетостроительными программами в интересах национальной обороны.

Производственные площадки компаний также сохранят базовые компетенции по разработке и производству авиационной техники, при этом стоят задачи оптимизации общего станочного парка и повышения загрузки высокопроизводительного оборудования предприятий.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".