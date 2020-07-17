Рособоронэкспорт представляет уникальный электрошокер-металлодетектор для оснащения служб безопасности

ЦАМТО, 16 июля. Рособоронэкспорт (входит в ГК Ростех) вывел на мировой рынок средств обеспечения безопасности новый электрошокер-металлодетектор "ЭМ-411" "Церберус".

Устройство предназначено для применения сотрудниками охраны и силовых структур на всех объектах, требующих контроля проноса запрещенных предметов и обеспечения повышенных мер безопасности: транспортные узлы, инфраструктурные и режимные объекты, места скопления людей.

Сегодня на рынке представлена широкая линейка различных технических средств для обеспечения безопасности. Однако уникальность "Церберуса" заключается в том, что он объединяет в себе два изделия: чувствительный металлодетектор и мощный электрошокер. Разработка не имеет аналогов в мире.

Оснащенный раздельными ручным металлодетектором и электрошокером сотрудник службы безопасности при возникновении нештатной ситуации вынужден терять время на смену оборудования. За это время нарушитель имеет возможность напасть на досматривающего, окружающих или попытаться скрыться. Электрошокер-металлодетектор значительно повышает эффективность работы и помогает оперативно реагировать на угрозы общественной безопасности.

Для переключения "Церберуса" из режима металлодетектора в режим электрошокера нужно нажать всего одну кнопку. Даже кратковременного воздействия достаточно для чувствительного болевого эффекта, а воздействие длительностью 2-3 секунды введет нарушителя в шоковое состояние с потерей ориентации в пространстве без нанесения необратимого вреда жизни или здоровью. Электрошокер – нелетальное оружие, и эффект его применения носит временный характер.

Рособоронэкспорт рассчитывает, что "Церберус" обратит на себя пристальное внимание со стороны правоохранительных органов стран-партнеров, антитеррористических структур, а также служб безопасности, задействованных на важных транспортных и инфраструктурных объектах.

Современные электрошоковые средства – это неотъемлемая часть вооружения силовых структур многих стран мира. Сегодня Рособоронэкспорт активно продвигает на мировой рынок продукцию ведущих российских предприятий.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".