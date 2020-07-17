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Российская газета

Индийских военных заинтересовал российский "Спрут"

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Источник изображения: Vitalykuzmin.net

На фоне развертывания Китаем легких танков Type 15 в приграничных районах Минобороны Индии получило разрешение на срочную закупку аналогичной техники, поскольку имеющиеся в распоряжении Нью-Дели тяжелые Т-72 и Т-90 не обладают необходимой мобильностью в горных районах, пишет The Economic Times со ссылкой на информированные источники.

Индийская армия ищет легкие танки, которые могут быть быстро доставлены в нужное место по воздуху - наземная транспортная сеть в приграничной провинции Ладакх оставляет желать лучшего. Выбор у индийцев невелик - китайские Type 15 им, по понятным причинам, недоступны. США только приступили к созданию десантируемого танка и дальше прототипа дело не продвинулось... Остается российская противотанковая самоходка "Спрут-СДМ", по возможностям и спектру решаемых задач подходящая под категорию легких танков.

Преимуществом "Спрута" является и то, что его 125-миллиметровое орудие унифицировано по боеприпасам с танковыми пушками Т-72 и Т-90.

Приобретение легких танков стало частью чрезвычайных закупок, одобренных правительством на фоне обострения ситуации на границе с Китаем. Также планируется приобрести израильские разведывательные и ударные беспилотники, немецкие штурмовые винтовки Sig Sauer, переносные зенитные и противотанковые комплексы, целый ряд боеприпасов.


Антон Валагин

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Страны
Германия
Израиль
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
2С25 Спрут-СД
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
SIG Sauer
Проекты
БПЛА
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